В квартиры Навального и его жены пришли с обысками. Силовики начали выбивать двери (видео)

Адвокату сообщили, что обыски проводят по статье 236 УК РФ, "нарушение санитарно-эпидемиологических правил".

Юрист и директор возглавляемого Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил на своей странице в Twitter, что в Москве в квартиру оппозиционного политика Алексея Навального, которая находится возле станции метро "Марьино", пришли с обыском.

"В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. Много "тяжелых" в масках. Начали ломать дверь. В квартире находится Олег Навальный", — написал Жданов.

[ + – ] В квартиру Алексея Навального пришли с обыском

Позже он же сообщил, что в квартиру Юлии Навальной, супруги Алексея, тоже пришли с обыском. Ее жилище находится возле станции метро "Автозаводская".

[ + – ] В квартиру Юлии Навальной пришли с обыском

В отдельной публикации Жданов рассказал, что обыски проводит МВД в рамках статьи 236 УК РФ ("нарушение санитарно-эпидемиологических правил").

"Противовирусные обыски, получается", — написал Жданов.

Позже издание Baza сообщило, что обыски начались не только у семейства Навальных, но и у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией и в их офисе — в студии, где снимается "Навальный Live". Они же опубликовали видео, на котором сотрудники спецподразделений выламывали дверь в студию.

[ + – ] Сотрудники спецподразделений выламывают дверь в студию "Навальный Live"

Источники издания сообщили, что всех задержанных ранее сотрудников ФБК якобы планировалось забрать из спецприемников и сперва доставить на места проведения обысков, а позже — на допросы.

Напомним, 18 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.

23 января в люди вышли на улицы, протестуя против ареста оппозиционера Алексея Навального. В тот день полицейские задержали 3 068 человек. Наибольшее число задержанных – в Москве и Санкт-Петербурге.

Поддержать оппозицию в России вышли и в десятке городов мира.

Позже у Навального анонсировали новые акции, которые должны пройти 31 января.