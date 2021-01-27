У квартири Навального і його дружини прийшли з обшуками. Силовики почали вибивати двері (відео)

Адвокату повідомили, що обшуки проводять за статтею 236 КК РФ, "порушення санітарно-епідеміологічних правил".

Юрист і директор очолюваного Олексієм Навальним Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов повідомив на своїй сторінці у Twitter, що в Москві в квартиру опозиційного політика Олексія Навального, яка розташована біля станції метро "Мар'їно", прийшли з обшуком.

"У Мар'їно у квартиру Олексія Навального прийшли з обшуком. Багато "важких" у масках. Почали ламати двері. У квартирі перебуває Олег Навальний", — написав Жданов.

[ + – ] У квартиру Олексія Навального прийшли з обшуком

Пізніше він же повідомив, що у квартиру Юлії Навального, дружини Олексія, теж прийшли з обшуком. Її житло розташоване біля станції метро "Автозаводська".

[ + – ] У квартиру Юлії Навальної прийшли з обшуком

В окремій публікації Жданов розповів, що обшуки проводить МВС у рамках статті 236 КК РФ ( "порушення санітарно-епідеміологічних правил").

"Противірусні обшуки, виходить", — написав Жданов.

Нагадаємо: 18 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував російського опозиціонера Олексія Навального, котрий повернувся в Росію, у справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділенні поліції. Відразу ж після того, що сталося, Навальний записав відеозвернення, закликавши росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні акції.

23 січня люди вийшли на вулиці, протестуючи проти арешту опозиціонера Олексія Навального. У той день поліцейські затримали 3 068 осіб. Найбільше число затриманих — у Москві і Санкт-Петербурзі.

Підтримати опозицію в Росії вийшли і в десятьох містах світу.

Пізніше в Навального анонсували нові акції, що повинні пройти 31 січня.