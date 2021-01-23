Митинги в России: в поддержку Навального вышли жители десятков городов мира (видео)
Поддержать Навального вышли жители Тель-Авива, Амстердама и даже острова Бали.
В субботу, 23 января, в Москве и других городах России проходят акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Однако люди вышли на улицы не только в РФ, но и в других странах – в частности, в Украине, Грузии, Германии, Франции, Италии, Нидерландах и других странах.
Вот так поддержать Алексея Навального вышла российская диаспора столице Чехии, Праге:
К протестам в Москве присоединились жители итальянской Флоренции:
В Германии в поддержку Навального вышли жители нескольких городов. Акции здесь довольно многочисленные.
Россияне на Бали тоже не остались в стороне.
Поддержали Навального и жители испанских городов.
А вот польский Краков.
Тель-Авив, Израиль.
Россияне в Молдове также не остались в стороне.
Поддержать Навального вышли в австрийской столице Вене.
Вот Навального поддерживают в Грузии.
Амстердам тоже вышел в поддержку российской оппозиции.
Поддержать Навального вышли и в столице Дании.
По информации сайта ОВД-Инфо, на митинге в поддержку Алексея Навального во всех российских городах по состоянию на 17.30 по Киеву задержали 1614 человек. Больше всего – в Москве, там их 513.
Ранее оппозиционер Алексей Навальный призвал россиян выходить на улицы и не бояться нынешней власти. Митинги 23 января проходят в ряде городов России.
Протесты сопровождаются массовыми задержаниями. Среди задержанных – юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь и даже ребенок.
Как сообщалось ранее, в России задержали ближайших соратников Навального – Киру Ярмыш и Георгия Албурова. Задержали также юриста "ФБК" Любовь Соболь.
20 января стало известно, что сторонники Навального уже начали подготовку к протестным акциям, а первые большие митинги в поддержку задержанного оппозиционера запланированы на 23 января. В МВД РФ на это заявили, что агитаторы несанкционированных мероприятий будут привлечены к административной ответственности до даты проведения
Напомним, 18 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.