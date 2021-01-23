Митинги в России: в поддержку Навального вышли жители десятков городов мира (видео)

Поддержать Навального вышли жители Тель-Авива, Амстердама и даже острова Бали.

В субботу, 23 января, в Москве и других городах России проходят акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Однако люди вышли на улицы не только в РФ, но и в других странах – в частности, в Украине, Грузии, Германии, Франции, Италии, Нидерландах и других странах.

Вот так поддержать Алексея Навального вышла российская диаспора столице Чехии, Праге:

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К протестам в Москве присоединились жители итальянской Флоренции:

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В Германии в поддержку Навального вышли жители нескольких городов. Акции здесь довольно многочисленные.

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Россияне на Бали тоже не остались в стороне.

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Поддержали Навального и жители испанских городов.

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А вот польский Краков.

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Тель-Авив, Израиль.

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Россияне в Молдове также не остались в стороне.

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Поддержать Навального вышли в австрийской столице Вене.

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Вот Навального поддерживают в Грузии.

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Амстердам тоже вышел в поддержку российской оппозиции.

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Поддержать Навального вышли и в столице Дании.

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По информации сайта ОВД-Инфо, на митинге в поддержку Алексея Навального во всех российских городах по состоянию на 17.30 по Киеву задержали 1614 человек. Больше всего – в Москве, там их 513.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный призвал россиян выходить на улицы и не бояться нынешней власти. Митинги 23 января проходят в ряде городов России.

Протесты сопровождаются массовыми задержаниями. Среди задержанных – юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь и даже ребенок.

Как сообщалось ранее, в России задержали ближайших соратников Навального – Киру Ярмыш и Георгия Албурова. Задержали также юриста "ФБК" Любовь Соболь.

20 января стало известно, что сторонники Навального уже начали подготовку к протестным акциям, а первые большие митинги в поддержку задержанного оппозиционера запланированы на 23 января. В МВД РФ на это заявили, что агитаторы несанкционированных мероприятий будут привлечены к административной ответственности до даты проведения

Напомним, 18 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.