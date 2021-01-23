Митинги в России сопровождаются массовыми задержаниями, среди них соратница Навального и ребенок

На Пушкинской площади в российской столице собрались несколько тысяч человек.

В субботу, 23 января, в Москве на Пушкинской площади массово задерживают участников митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Еще утром на площади начали расчищать снег и перекладывать плитку.

На площади собрались несколько тысяч человек. Как пишет "Сноб", места на площади почти не осталось.

В числе первых задержанных оказался молодой человек с плакатом "Свободу Навальному!", передает "Медиазона". Также полицейские задерживали людей, сидящих на лавочках. Митинги в России поддержал и координатор московского штаба Навального Олега Степанова, которого вскоре задержали силовики. Полиция поджидала его около дома, сообщается в Twitter штаба.

Кроме того, задержана соратница Навального, юрист ФБК Любовь Соболь.

Митинги в России поддержал также известный блогер Илья Варламов, которого пытались задержать правоохранители. Однако после проверки документов его решили отпустить.

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Митинги в России не обошлись без задержанный несовершеннолетних. Среди них оказался ребенок лет 10-ти. Видео задержания мальчика опубликовал Telegram-канал Avtozak LIVE.

На записи видно, как ребенок кричит: "Отпустите!", но его все равно уводят.

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Издание "Проект" публикует видео, на котором полковник полиции, работающий на Пушкинской площади, несколько раз отдал по рации приказ "не церемониться" и забирать больше людей.

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Ранее оппозиционер Алексей Навальный призвал россиян выходить на улицы и не бояться нынешней власти. Митинги 23 января проходят в ряде городов России.

21 января в Москве задержали ближайших соратников Навального: Киру Ярмыш и Георгия Албурова. Причем первая во время задержания успела записать ролик с приглашением на субботнюю акцию. За день до этого куратор региональных штабов Навального Леонид Волков, сообщил, что их сеть уже начала подготовку к протестным акциям.