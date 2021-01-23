Мітинги в Росії супроводжуються масовими затриманнями, серед них соратниця Навального і дитина

На Пушкінській площі в російській столиці зібралися кілька тисяч осіб.

У суботу, 23 січня, в Москві на Пушкінській площі масово затримують учасників мітингу на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Ще вранці на площі почали розчищати сніг і перекладати плитку.

На площі зібралися кілька тисяч осіб. Як пише "Сноб", місця на площі майже не залишилося.

Серед перших затриманих виявився молодий чоловік з плакатом "Свободу Навальному!", Передає "Медіазона". Також поліцейські затримували людей, що сидять на лавочках. Мітинги в Росії підтримав і координатор московського штабу Навального Олег Степанов, якого незабаром затримали силовики. Поліція чекала його біля будинку, повідомляється у Twitter штабу.

Окрім того, затримана соратниця Навального, юрист ФБК Любов Соболь.

Мітинги в Росії підтримав також відомий блогер Ілля Варламов, якого намагалися затримати правоохоронці. Однак після перевірки документів його вирішили відпустити.

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Мітинги в Росії не обійшлися без затриманий неповнолітніх. Серед них опинилася дитина 10-ти років. Відео затримання хлопчика опублікував Telegram-канал Avtozak LIVE.

На записі видно, як дитина кричить: "Відпустіть!", Але її все одно ведуть.

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Видання "Проект" публікує відео, на якому полковник поліції, що працює на Пушкінській площі, кілька разів віддав по рації наказ "не панькатися" і забирати більше людей.

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Раніше опозиціонер Олексій Навальний закликав росіян виходити на вулиці і не боятися нинішньої влади. Мітинги 23 січня відбуваються у містах Росії.

21 січня в Москві затримали найближчих соратників Навального: Кіру Ярмиш та Георгія Албурова. При чому перша під час затримання встигла записати ролик із запрошенням на суботню акцію. За день до цього куратор регіональних штабів Навального Леонід Волков повідомив, що їх мережа вже почала підготовку до протестних акцій.