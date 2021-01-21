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Мир Задержание Алексея Навального

В Москве задержали ближайших соратников Навального: Киру Ярмыш и Георгия Албурова

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Твитт, Кира Ярмыш, задержание, навальный
Фото: "Дождь" | Задержание оппозиционерки в прямом эфире телеканала "Дождя"

Аресты проходят в преддверии намеченных на 23 января протестных выступлений оппозиции, заявленных по всей России.

Пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила о своем задержании в Москве. Политик написала о своем задержании, начавшемся вечером в четверг, 21 января уже целую серию твиттов.

В частности, около 20:00 вечера в квартиру Киры начали ломиться сотрудники правоохранительных органов, сообщив ей через дверь, что намерены составить на нее сразу два протокола: по статье 20.2 КоАП РФ – "нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга", а также по статье 19.3 КоАП РФ – "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".

Твитт, Кира Ярмыш, задержание, навальный
Твитт, Кира Ярмыш, задержание, навальный
Твитт, Кира Ярмыш, задержание, навальный
Твитт, Кира Ярмыш, задержание, навальный
Твитт, Кира Ярмыш, задержание, навальный
Твитт, Кира Ярмыш, задержание, навальный

Источник: Twitter / @Kira_Yarmysh

Ярмыш отказалась открывать правоохранителям, в связи с чем полицейские отправились за слесарем. Пресс-секретарь Навального воспользовалась такой заминкой и записала видео-обращение с призывом к россиянам, чтобы те выходили на улицы: "Пока ко мне ломится полиция, хочу еще раз попросить вас всех приходить на митинг 23-го февраля".

Источник: Twitter / @navalnylive

Спустя менее чем час, Ярмыш сообщила, что ее повезли в отдел. Задержание оппозиционерки проходило в прямом эфире телеканала Дождь, журналисты которого успели приехать по адресу.

Напомним, примерно в то же самое время в Москве также задержали сотрудника отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгия Албурова, о чем он сообщил у себя в Twitter, опубликовав фото с задержания.

Twitter / @alburov

А в четверг была задержана также юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. "Любовь задержали и привезли в ОВД "Донской". Как нам пояснили в полиции, она задержана за призывы выйти на митинг", — сообщил "Интерфаксу" адвокат Владимир Воронин в четверг.

Отметим, что накануне руководитель региональных штабов Навального Леонид Волков, сообщил, что их сеть уже начала подготовку к протестным акциям, а первые большие митинги в поддержку задержанного оппозиционера запланированы на 23 января. В МВД РФ на это заявили, что агитаторы несанкционированных мероприятий будут привлечены к административной ответственности до даты проведения акции.

Напомним, 18 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.