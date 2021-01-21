В Москве задержали ближайших соратников Навального: Киру Ярмыш и Георгия Албурова

Аресты проходят в преддверии намеченных на 23 января протестных выступлений оппозиции, заявленных по всей России.

Пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила о своем задержании в Москве. Политик написала о своем задержании, начавшемся вечером в четверг, 21 января уже целую серию твиттов.

В частности, около 20:00 вечера в квартиру Киры начали ломиться сотрудники правоохранительных органов, сообщив ей через дверь, что намерены составить на нее сразу два протокола: по статье 20.2 КоАП РФ – "нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга", а также по статье 19.3 КоАП РФ – "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".

Источник: Twitter / @Kira_Yarmysh

Ярмыш отказалась открывать правоохранителям, в связи с чем полицейские отправились за слесарем. Пресс-секретарь Навального воспользовалась такой заминкой и записала видео-обращение с призывом к россиянам, чтобы те выходили на улицы: "Пока ко мне ломится полиция, хочу еще раз попросить вас всех приходить на митинг 23-го февраля".

[ + – ] Источник: Twitter / @navalnylive

Спустя менее чем час, Ярмыш сообщила, что ее повезли в отдел. Задержание оппозиционерки проходило в прямом эфире телеканала Дождь, журналисты которого успели приехать по адресу.

Напомним, примерно в то же самое время в Москве также задержали сотрудника отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгия Албурова, о чем он сообщил у себя в Twitter, опубликовав фото с задержания.

[ + – ] Twitter / @alburov

А в четверг была задержана также юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. "Любовь задержали и привезли в ОВД "Донской". Как нам пояснили в полиции, она задержана за призывы выйти на митинг", — сообщил "Интерфаксу" адвокат Владимир Воронин в четверг.

Отметим, что накануне руководитель региональных штабов Навального Леонид Волков, сообщил, что их сеть уже начала подготовку к протестным акциям, а первые большие митинги в поддержку задержанного оппозиционера запланированы на 23 января. В МВД РФ на это заявили, что агитаторы несанкционированных мероприятий будут привлечены к административной ответственности до даты проведения акции.

Напомним, 18 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.