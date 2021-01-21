У Москві затримали найближчих соратників Навального: Кіру Ярмиш та Георгія Албурова

Арешти проходять напередодні намічених на 23 січня протестних виступів опозиції, заявлених по всій Росії.

Прес-секретар російського опозиціонера Олексія Навального Кіра Ярмиш повідомила про своє затримання в Москві. Політик написала про своє затримання, що почалося ввечері в четвер, 21 січня вже цілу серію твітів.

Зокрема, близько 20:00 вечора у квартиру Кіри почали ломитися співробітники правоохоронних органів, повідомивши їй через двері, що мають намір скласти на неї відразу два протоколи: за статтею 20.2 КоАП РФ — "порушення встановленого порядку організації або проведення мітингу", а також за статтею 19.3 КоАП РФ — "непокора законному розпорядженню співробітника поліції".

Джерело: Twitter/@Kira_Yarmysh

Ярмиш відмовилася відкривати правоохоронцям, у зв'язку з чим поліцейські вирушили за слюсарем. Прес-секретар Навального скористалася такою нагодою і записала відео-звернення із закликом до росіян, щоб ті виходили на вулиці: "Поки до мене ломиться поліція, хочу ще раз попросити вас усіх приходити на мітинг 23-го лютого".

[ + – ] Джерело: Twitter/@navalnylive

Менш ніж через годину Ярмиш повідомила, що її повезли до відділку. Затримання опозиціонерки проходило в прямому ефірі телеканалу Дождь, журналісти якого встигли приїхати за адресою.

Нагадаємо: приблизно в той самий час у Москві також затримали співробітника відділу розслідувань Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Георгія Албурова, про що він повідомив у себе у Twitter, опублікувавши фото із затримання.

[ + – ] Twitter/@alburov

А в четвер була затримана юрист Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Любов Соболь. "Любов затримали і привезли в ОВД "Донський". Як нам пояснили в поліції, вона затримана за заклики вийти на мітинг", — повідомив "Інтерфаксу" адвокат Володимир Воронін у четвер.

Зазначимо, що напередодні керівник регіональних штабів Навального Леонід Волков, повідомив, що їх мережа вже почала підготовку до протестних акцій, а перші великі мітинги на підтримку затриманого опозиціонера заплановані на 23 січня. У МВС РФ на це заявили, що агітатори несанкціонованих заходів будуть притягнуті до адміністративної відповідальності до дати проведення акції.

Нагадаємо: 18 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував російського опозиціонера Олексія Навального, котрий повернувся в Росію, у справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділенні поліції. Відразу ж після того, що сталося, Навальний записав відеозвернення, закликавши росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні акції.