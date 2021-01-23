Митинги в России: люди массово выходят на улицы, начались задержания и избиения

Один из самых многочисленных митингов в поддержку оппозиционера состоялся во Владивостоке.

В субботу, 23 января, жители многих российских городов принимают участие в митингах в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет "Новая газета".

В частности, одна из самых многочисленных акций состоялась во Владивостоке, где на площади собрались, по разным оценкам, от одной до трех тысяч протестующих. На акцию в поддержку Навального во Владивостоке вышел и блогер Юрий Дудь.

В Хабаровске, по оценке DVhab.ru, митинги 23 января собрали около тысячи протестующих. Задержания в городе, как пишет Telegram-канал "Автозак Live", проходили по "белорусскому" сценарию. В отделе полиции задержанных поставили лицом к стене, сообщается об избиениях.

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Митинги 23 января поддержали также в Иркутске и Якутске — люди вышли на акцию несмотря на 50-градусные морозы. В Иркутске протестующие окружили областную администрацию, передает "Тайга.инфо". В акции принимают участие около тысячи человек. Силовики пока не реагируют на происходящее.

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Акции также прошли в Благовещенске, Южно-Сахалинске, Кургане, Новосибирске, Комсомольске-на-Амуре, Чите, Горно-Алтайске, Воронеже, Улан-Удэ. По данным "ОВД-Инфо", в связи с акцией задержали не менее 125 человек, больше всего – в Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Якутске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске.

Сообщается также о первом задержании в Москве возле Пушкинской площади – силовики увели в автозак мужчину, стоявшего у забора с табличкой "Я не боюсь". Его доставили в Тверской ОВД, уточняет Avtozak Live. Тем временем возле площади строители начали перекладывать плитку.

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Как пишет NEXTA Live, серьезный сбой произошел в работе российского мобильного оператора "Билайн", связь отсутствует во многих регионах. В некоторых городах, где проходят акции протеста, сотовую связь специально глушит полиция. Кроме того, поступают сообщения о проблемах с доступом в Twitter.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный призвал россиян выходить на улицы и не бояться нынешней власти. Митинги 23 января, по информации его команды, проходят в ряде городов России. 21 января в Москве задержали ближайших соратников Навального: Киру Ярмыш и Георгия Албурова. Причем первая во время задержания успела записать ролик с приглашением на субботнюю акцию. За день до этого куратор региональных штабов Навального Леонид Волков, сообщил, что их сеть уже начала подготовку к протестным акциям, которые пройдут 23 января.