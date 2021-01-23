Мітинги в Росії: люди масово виходять на вулиці, почалися затримання і побиття

Один з найчисленніших мітингів на підтримку опозиціонера відбувся у Владивостоці.

У суботу, 23 січня, жителі багатьох російських міст беруть участь у мітингах на підтримку арештованого опозиціонера Олексія Навального. Про це пише "Новая газета".

Зокрема, одна з найчисленніших акцій відбулася у Владивостоці, де на площі зібралися, за різними оцінками, від однієї до трьох тисяч протестувальників. На акцію в підтримку Навального у Владивостоці вийшов і блогер Юрій Дудь.

У Хабаровську, за оцінкою DVhab.ru, мітинги 23 січня зібрали близько тисячі протестувальників. Затримання в місті, як пише Telegram-канал "Автозак Live", проходили за "білоруським" сценарієм. У відділі поліції затриманих поставили обличчям до стіни, повідомляється про побиття.

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Мітинги 23 січня підтримали також в Іркутську і Якутську — люди вийшли на акцію незважаючи на 50-градусні морози. В Іркутську протестувальники оточили обласну адміністрацію, передає "Тайга.інфо". В акції беруть участь близько тисячі осіб. Силовики поки не реагують на те, що відбувається.

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Акції також пройшли в Благовєщенську, Південно-Сахалінську, Кургані, Новосибірську, Комсомольську-на-Амурі, Читі, Горно-Алтайську, Воронежі, Улан-Уде. За даними "ОВС-Інфо", у зв'язку з акцією затримали щонайменше 125 осіб, найбільше — в Хабаровську, Владивостоку, Південно-Сахалінську, Якутську, Комсомольську-на-Амурі і Благовєщенську.

Повідомляється також про перше затримання у Москві біля Пушкінської площі — силовики забрали в автозак чоловіка, що стояв біля паркану з табличкою "Я не боюся". Його доставили в Тверській ОВС, уточнює Avtozak Live. Тим часом біля площі будівельники почали перекладати плитку.

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Як пише NEXTA Live, серйозний збій стався у роботі російського мобільного оператора "Білайн", зв'язок відсутній у багатьох регіонах. У деяких містах, де проходять акції протесту, стільниковий зв'язок спеціально глушить поліція. Крім того, надходять повідомлення про проблеми з доступом в Twitter.

Раніше опозиціонер Олексій Навальний закликав росіян виходити на вулиці і не боятися нинішньої влади. Мітинги 23 січня, за інформацією його команди, проходять у містах Росії. 21 січня у Москві затримали найближчих соратників Навального: Кіру Ярмиш та Георгія Албурова. При чому перша під час затримання встигла записати ролик із запрошенням на суботню акцію. За день до цього куратор регіональних штабів Навального Леонід Волков, повідомив, що їх мережа вже почала підготовку до протестних акцій, які пройдуть 23 січня.