Мітинги в Росії: на підтримку Навального вийшли жителі десятків міст світу (відео)

Підтримати Навального вийшли жителі Тель-Авіва, Амстердама і навіть острова Балі.

У суботу, 23 січня, в Москві та інших містах Росії проходять акції на підтримку арештованого опозиціонера Олексія Навального. Однак люди вийшли на вулиці не тільки в РФ, але і в інших країнах — зокрема, в Україні, Грузії, Німеччині, Франції, Італії, Нідерландах та інших країнах.

Ось так підтримати Олексія Навального вийшла російська діаспора у столиці Чехії, Празі:

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До протестів у Москві приєдналися жителі італійської Флоренції:

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У Німеччині на підтримку Навального вийшли жителі кількох міст. Акції тут досить численні.

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Росіяни на Балі теж не залишилися осторонь.

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Підтримали Навального і жителі іспанських міст.

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А ось польський Краків.

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Тель-Авів, Ізраїль.

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Росіяни в Молдові також не залишилися осторонь.

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Підтримати Навального вийшли в австрійській столиці Відні.

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Ось Навального підтримують в Грузії.

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Амстердам теж вийшов на підтримку російської опозиції.

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Підтримати Навального вийшли і в столиці Данії.

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За інформацією сайту ОВС-Інфо, на мітингу в підтримку Олексія Навального у всіх російських містах станом на 17.30 за Києвом затримали 1614 осіб. Найбільше — у Москві, 513.

Раніше опозиціонер Олексій Навальний закликав росіян виходити на вулиці і не боятися нинішньої влади. Мітинги 23 січня відбуваються у десятках міст Росії.

Протести супроводжуються масовими затриманнями. Серед затриманих — юрист "Фонду боротьби з корупцією" Любов Соболь і навіть дитина.

Як повідомлялося раніше, в Росії затримали найближчих соратників Навального — Кіру Ярмиш та Георгія Албурова. Затримали також юриста "ФБК" Любов Соболь.

20 січня стало відомо, що прихильники Навального вже почали підготовку до протестних акцій, а перші великі мітинги на підтримку затриманого опозиціонера заплановані на 23 січня. У МВС РФ на це заявили, що агітатори несанкціонованих заходів будуть притягнуті до адміністративної відповідальності до дати проведення

Нагадаємо, 18 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував російського опозиціонера, який повернувся в Росію, Олексія Навального у справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділку поліції. Відразу ж після того, що сталося Навальний записав відеозвернення, закликавши росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні акції.