Митинги в России: полиция задержала 3068 человек и избила беременную девушку (видео)

Среди задержанных – сотня несовершеннолетних и десятки журналистов. Рядом с СИЗО, где сидит Алексей Навальный, беременную девушку избили дубинкой.

Во время протестов сторонников оппозиционера Алексея Навального в России в субботу, 23 января, задержали 3 068 человек. Такие данные по состоянию на 20:25 по Киеву приводит ресурс "ОВД-Инфо".

Наибольшее число задержанных – в Москве и Санкт-Петербурге.

По данным издания, среди задержанных – не менее 38 журналистов и около 102 несовершеннолетних. Некоторых из них во время задержания избили.

Телеканал "Дождь" передает, что сотрудники полиции на улице Матросская Тишина в Москве избили участницу протестной акции, которая позже сообщила корреспонденту канала о том, что беременна.

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Возле СИЗО на улице Матросская Тишина кто-то бросил дымовую шашку, передает "Лентач".

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Как сообщает "Медиазона", по состоянию на 20:21 по Киеву в большинстве городов акции завершились, хотя в Москве задержания продолжаются у СИЗО "Матросская Тишина", где находится Алексей Навальный.

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В то же время Следственный комитет РФ открыл уголовное дело "по факту вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих для них опасность".

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В свою очередь, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович сообщила ТАСС, что всех несовершеннолетних, которых ранее задержали, уже выпустили из отделов полиции.

"Несовершеннолетних доставили в три отдела: Фили-Давыдково, Тверской, Пресненский. В настоящее время всех их отпустили из полиции. Как мне удалось установить, все они не участвовали в акции в поддержку Навального, а оказалось в месте ее проведения случайно", – сказала она.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный призвал россиян выходить на улицы и не бояться нынешней власти. Митинги 23 января проходят в ряде городов России.

Протесты сопровождаются массовыми задержаниями. Среди задержанных – юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь.

Как сообщалось ранее, в России задержали ближайших соратников Навального – Киру Ярмыш и Георгия Албурова. Задержали также юриста "ФБК" Любовь Соболь.

20 января стало известно, что сторонники Навального уже начали подготовку к протестным акциям, а первые большие митинги в поддержку задержанного оппозиционера запланированы на 23 января. В МВД РФ на это заявили, что агитаторы несанкционированных мероприятий будут привлечены к административной ответственности до даты проведения

Напомним, 18 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.