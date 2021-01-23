Мітинги в Росії: поліція затримала 3454 чоловік і побила вагітну дівчину (відео)

Серед затриманих — сотні неповнолітніх і десятки журналістів. Поруч з СІЗО, де сидить Олексій Навальний, вагітну дівчину побили палицею.

Під час протестів прихильників опозиціонера Олексія Навального в Росії в суботу, 23 січня, затримали 3454 чоловік. Такі дані станом на 20:25 за Києвом наводить ресурс "ОВС-Інфо".

Найбільше число затриманих — в Москві і Санкт-Петербурзі.

За даними видання, серед затриманих — не менше 38 журналістів і близько 102 неповнолітніх. Деяких з них під час затримання побили.

Телеканал "Дождь" повідомляє, що співробітники поліції на вулиці Матроська Тиша у Москві побили учасницю протестної акції, яка пізніше повідомила кореспонденту каналу про те, що вагітна.

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Біля СІЗО на вулиці Матроська Тиша хтось кинув димову шашку, передає "Лентач".

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Як повідомляє "Медіазона", станом на 20:21 по Києву у більшості міст акції завершилися, хоча в Москві затримання тривають біля СІЗО "Матроська Тиша", де знаходиться Олексій Навальний.

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Водночас Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу "за фактом втягнення неповнолітніх у вчинення протиправних дій, що представляють для них небезпеку".

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Член Громадської спостережної комісії Москви Марина Литвинович повідомила ТАСС, що всіх неповнолітніх, яких раніше затримали, вже випустили з відділів поліції.

"Неповнолітніх доправили у три відділки: Філі-Давидково, Тверській, Пресненський. Наразі усіх їх відпустили з поліції. Як мені вдалося встановити, всі вони не брали участь в акції на підтримку Навального, а виявилося в місці її проведення випадково", — сказала вона.

Раніше опозиціонер Олексій Навальний закликав росіян виходити на вулиці і не боятися нинішньої влади. Мітинги 23 січня відбуваються у містах Росії.

Протести супроводжуються масовими затриманнями. Серед затриманих — юрист "Фонду боротьби з корупцією" Любов Соболь.

Як повідомлялося раніше, в Росії затримали найближчих соратників Навального — Кіру Ярмиш та Георгія Албурова. Затримали також юриста "ФБК" Любов Соболь.

20 січня стало відомо, що прихильники Навального вже почали підготовку до протестних акцій, а перші великі мітинги в підтримку затриманого опозиціонера заплановані на 23 січня. У МВС РФ на це заявили, що агітатори несанкціонованих заходів будуть притягнуті до адміністративної відповідальності до дати проведення

Нагадаємо, 18 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував російського опозиціонера Олексія Навального, який повернувся в Росію, у справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділку поліції. Відразу ж після того, що сталося Навальний записав відеозвернення, закликавши росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні акції.