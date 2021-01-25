У Навального призвали людей на новые протесты 31 января

Кроме того, в команде российского оппозиционера анонсировали создание "российской Нехты".

В России анонсировали новые акции протеста в поддержку политика Алексея Навального. Об этом заявил руководитель сети штабов Навального Леонид Волков в Twitter.

По его словам, они запланированы на 31 января.

"31 января, 12:00. Все города России. За свободу для Навального. За свободу для всех. За справедливость. Все подробности сегодня позже", — написал он.

По его словам, такая дата назначена, так как 2 февраля состоится суд по делу Навального.

"Почему в воскресенье, 31 января? Потому что 2 февраля у Алексея суд. Ближе к суду — мощнее прозвучит наше требование. А в Москве, конечно, и 2 февраля в суд надо приходить", — сообщил Волков.

Кроме того, соратник Навального анонсировал появление "российской Нехты". Волков имеет в виду белорусский Telegram-канал NEXTA, один из главных ресурсов протестов в Беларуси.

"Дополнения и ответы на некоторые вопросы. 1. После 23 января все писали: "нужна российская НЕХТА". Сделаем "российскую НЕХТУ", — сказал Волков.

Напомним, 23 января в Москве и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Однако люди вышли на улицы не только в РФ, но и в других странах – в частности, в Украине, Грузии, Германии, Франции, Италии, Нидерландах и других странах.