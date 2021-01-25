У Навального закликали людей на нові протести 31 січня

Крім того, у команді російського опозиціонера анонсували створення "російської Нехта".

У Росії анонсували нові акції протесту на підтримку політика Олексія Навального. Про це заявив керівник мережі штабів Навального Леонід Волков у Twitter.

За його словами, вони заплановані на 31 січня.

"31 січня, 12.00. Усі міста Росії. За свободу для Навального. За свободу для всіх. За справедливість. Усі подробиці сьогодні пізніше", — написав він.

За його словами, така дата призначена, оскільки 2 лютого відбудеться суд у справі Навального.

"Чому в неділю, 31 січня? Тому що 2 лютого в Олексія суд. Ближче до суду — могутніше прозвучить наша вимога. А в Москві, звичайно, і 2 лютого в суд треба приходити", — повідомив Волков.

Крім того, соратник Навального анонсував появу "російської Нехта". Волков має на увазі білоруський Telegram-канал NEXTA, один з головних ресурсів протестів у Білорусі.

"Доповнення та відповіді на деякі питання. 1. Після 23 січня всі писали: "потрібна російська Нехта". Зробимо "російську Нехта", — сказав Волков.

Нагадаємо: 23 січня в Москві та інших містах Росії пройшли акції на підтримку арештованого опозиціонера Олексія Навального. Однак люди вийшли на вулиці не тільки в РФ, але і в інших країнах — зокрема, в Україні, Грузії, Німеччині, Франції, Італії, Нідерландах та інших країнах.