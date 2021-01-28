Навальный в суде: "демонстративное беззаконие – обычное дело в России" (видео)

Российский оппозиционер произнес эмоциональную речь, обвинив российские власти в беззаконии, которое не будет длиться вечно.

Российский оппозиционер Алексей Навальный во время апелляционного слушания в московском суде, который своим решением оставил его под стражей, заявил, что он уже привык, что на него не распространяются законы.

Об этом сообщает Дождь.

Алексей Навальный принимал участие в заседании суда из СИЗО через видеосвязь.

"Я уже привык, что огромное количество законов на меня не распространяется", – сказал оппозиционер после оглашения вердикта судьей.

По словам Навального "демонстративное беззаконие – это обычное дело в России", цель которого – это запугивание людей.

Российский оппозиционер произнес эмоциональную речь, в которой обвинил российские власти в беззаконии.

"Они просто хотят продемонстрировать: мы можем так. Самолет посадить в другом месте – посадим, плевать на всех пассажиров. Будем судить тебя в отделении полиции, чтобы всех запугать и сказать: "Мы хозяева этой страны", – сказал Навальный.

Вместе с тем, он добавил, что то, что происходит в России сейчас, не будет длиться вечно, так как на его стороне уже миллионы людей.

"Я считаю, уверен и заявляю: они не являются хозяевами нашей страны и не будут ими быть. Миллионы людей согласны со мной и не позволят, чтобы у нас украли нашу страну. Да, сейчас сила на вашей стороне. У вас есть возможность поставить одного человека рядом со мной, второго рядом со мной и взять меня в наручники. Но это не будет длиться вечно", – подчеркнул оппозиционер.

Напомним, московский суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу защиты политика Алексея Навального на его заключение под стражу на 30 суток.

18 января Химкинский суд Москвы арестовал вернувшегося в Россию Навального, а указанное "судебное заседание" проходило прямо в отделении полиции. Спустя несколько дней, в субботу, 23 января в десятках городов РФ люди вышли на улицы с акциями протеста, требуя освободить оппозиционера. За несколько часов с начала протестов полицейские задержали 3 068 человек.