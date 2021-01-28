Суд отказался отпускать Навального из СИЗО

Политик назвал решение суда "большим нарушением закона".

Московский суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу защиты политика Алексея Навального на его заключение под стражу. Об этом сообщает Медуза.

"Все это одно большое нарушение закона, демонстративное нарушение закона. Вы читали протокол судебного заседания? Если да, то вы должны были смеяться на весь Московский областной суд", — заявил Навальный, который участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО.

Издание пишет, что защитники Навального указали в жалобе ряд несоответствий законам. Например, что суд первой инстанции постановил "продлить срок задержания" Навального до 30 суток, а Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает только "заключение под стражу на срок не более чем на 30 суток".

Представитель прокуратуры в ходе заседания не поддержал апелляционную жалобу защиты Навального, назвав ее необоснованной.

Напомним, 18 января Химкинский суд Москвы арестовал вернувшегося в Россию Навального, а указанное "судебное заседание" проходило прямо в отделении полиции. Спустя несколько дней, в субботу, 23 января в десятках городов РФ люди вышли на улицы с акциями протеста, требуя освободить оппозиционера. За несколько часов с начала протестов полицейские задержали 3 068 человек.