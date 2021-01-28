Суд відмовився відпускати Навального із СІЗО

Політик назвав рішення суду "великим порушенням закону".

Московський суд відмовився задовольнити апеляційну скаргу захисту політика Олексія Навального на його взяття під варту. Про це повідомляє Медуза.

"Усе це одне велике порушення закону, демонстративне порушення закону. Ви читали протокол судового засідання? Якщо так, то ви повинні були сміятися на весь Московський обласний суд", — заявив Навальний, який брав участь у засіданні по відеозвʼязку із СІЗО.

Видання пише, що захисники Навального вказали в скарзі низку невідповідностей із законами. Наприклад, що суд першої інстанції ухвалив "продовжити термін затримання" Навального до 30 діб, а Кримінально-процесуальний кодекс передбачає тільки "взяття під варту на термін не більше ніж на 30 діб".

Представник прокуратури під час засідання не підтримав апеляційну скаргу захисту Навального, назвавши її необґрунтованою.

Нагадаємо, 18 січня Хімкинський суд Москви заарештував Навального, який повернувся до Росії, а вказане "судове засідання" проходило прямо у відділку поліції. За кілька днів, у суботу, 23 січня в десятках міст РФ люди вийшли на вулиці з акціями протесту, вимагаючи звільнити опозиціонера. За кілька годин із початку протестів поліцейські затримали 3 068 осіб.