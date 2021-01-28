Навальний у суді: "демонстративне беззаконня — звичайна справа в Росії" (відео)

Російський опозиціонер виголосив емоційну промову, звинувативши російську владу в беззаконні, яке не буде тривати вічно.

Російський опозиціонер Олексій Навальний під час апеляційного слухання в московському суді, який своїм рішенням залишив його під вартою, заявив, що він вже звик, що на нього не поширюються закони.

Про це повідомляє Дощ.

Олексій Навальний брав участь у засіданні суду із СІЗО через відеозвʼязок.

"Я вже звик, що величезна кількість законів на мене не поширюється", — сказав опозиціонер після оголошення вердикту суддею.

За словами Навального "демонстративне беззаконня — це звичайна справа в Росії", мета якого — це залякування людей.

Російський опозиціонер виголосив емоційну промову, у якій звинуватив російську владу в беззаконні.

"Вони просто хочуть продемонструвати: ми можемо так. Літак посадити в іншому місці — посадимо, плювати на всіх пасажирів. Будемо судити тебе у відділенні поліції, щоб усіх залякати і сказати: "Ми — господарі цієї країни", — сказав Навальний.

Разом з тим, він додав, що те, що відбувається в Росії наразі, не буде тривати вічно, оскільки на його стороні вже мільйони людей.

"Я вважаю, впевнений, і заявляю: вони не є господарями нашої країни і не будуть ними. Мільйони людей згодні зі мною і не дозволять, щоб у нас вкрали нашу країну. Так, зараз сила на вашому боці. У вас є можливість поставити одну людину поруч зі мною, другу поруч зі мною і взяти мене в наручники. Але це не буде тривати вічно", — підкреслив опозиціонер.

Нагадаємо: московський суд відмовився задовольнити апеляційну скаргу захисту політика Олексія Навального на його взяття під варту на 30 діб.

18 січня Хімкинський суд Москви заарештував Навального, котрий повернувся в Росію, а вказане "судове засідання" проходило прямо у відділенні поліції. Через кілька днів, у суботу, 23 січня в десятках міст РФ люди вийшли на вулиці з акціями протесту, вимагаючи звільнити опозиціонера. За кілька годин з початку протестів поліцейські затримали 3 068 осіб.