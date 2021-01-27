Обыски в квартире Навального закончились задержанием его брата Олега (видео)

Олега Навального вывели из квартиры и увезли в неизвестном направлении сразу после завершения обыска в жилище его брата.

Вечером среду, 27 января, во время обыска в квартире Алексея Навального был задержан находившийся там в это время брат главного российского оппозиционера – Олег Навальный.

Об этом сообщает российский оппозиционный Telegram-канал "Avtozak Live", публикуя видео задержания. В ролике правоохранители освобождают лестничную площадку, оттесняя присутствующих на месте журналистов и блогеров на один этаж выше, и выводят из квартиры задержанного.

"Олега Навального увезли люди в форме после того как завершили обыск в квартире Алексея Навального", – передает журналист канала. Куда именно его увезли – не сообщается: комментариев оперативные работники полиции не давали.

На видео слышно, как один из журналистов вступает в диалог с правоохранителями и просит, чтобы те не повышали на журналистов голос, поскольку они также находятся на работе. В ответ "силовик" начинает требовать, чтобы тот предъявил журналистскую аккредитацию.

[ + – ]

Напомним, начавшийся несколькими часами ранее обыск в квартире главного российского оппозиционера, был не единственной в этот день полицейской операцией против основателя "Фонда борьбы с коррупцией", а также против семьи Навального и руководства Фонда.

Так, силовики прорвались в квартиру жены Алексея Навального Юлии, взломав дверь, не дожидаясь прибытия адвокатов. Кроме того, обыски в этот день прошли в студии "Навальный LIVE", в "Фонде борьбы с коррупцией", а также в квартире отца координатора московского штаба Навального Олега Степанова.

Напомним, 18 января Химкинский суд Москвы арестовал вернувшегося в Россию Навального, а указанное "судебное заседание" проходило прямо в отделении полиции. Спустя несколько дней, в субботу, 23 января в десятках городов РФ люди вышли на улицы с акциями протеста, требуя освободить оппозиционера. За несколько часов с начала протестов полицейские задержали 3 068 человек.