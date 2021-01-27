Обшуки в квартирі Навального закінчилися затриманням його брата Олега (відео)

Олега Навального вивели з квартири і відвезли у невідомому напрямку відразу після завершення обшуку в оселі його брата.

Увечері середи, 27 січня, під час обшуку в квартирі Олексія Навального було затримано брата, який знаходився там у цей час, головного російського опозиціонера — Олега Навального.

Про це повідомляє російський опозиційний Telegram-канал "Avtozak Live", публікуючи відео затримання. У ролику правоохоронці звільняють сходовий майданчик, відтісняючи присутніх на місці журналістів і блогерів на один поверх вище, і виводять із квартири затриманого.

"Олега Навального відвезли люди в формі після того як завершили обшук у квартирі Олексія Навального", — передає журналіст каналу. Куди саме його відвезли — не повідомляється: коментарів оперативні працівники поліції не давали.

На відео чутно, як один із журналістів вступає в діалог із правоохоронцями і просить, щоб ті не підвищували на журналістів голос, оскільки вони також перебувають на роботі. У відповідь "силовик" починає вимагати, щоб той предʼявив журналістську акредитацію.

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Нагадаємо, що обшук у квартирі головного російського опозиціонера, який почався декількома годинами раніше, був не єдиною в цей день поліцейською операцією проти засновника "Фонду боротьби з корупцією", а також проти сімʼї Навального і керівництва Фонду.

Так, силовики прорвалися до квартири дружини Олексія Навального Юлії, зламавши двері, не чекаючи прибуття адвокатів. Крім того, обшуки в цей день пройшли в студії "Навальний LIVE", у "Фонді боротьби з корупцією", а також у квартирі батька координатора московського штабу Навального Олега Степанова.

Нагадаємо, 18 січня Хімкинський суд Москви заарештував Навального, який повернувся до Росії, а вказане "судове засідання" відбувалося прямо у відділку поліції. За кілька днів, у суботу, 23 січня в десятках міст РФ люди вийшли на вулиці з акціями протесту, вимагаючи звільнити опозиціонера. Через кілька годин із початку протестів поліцейські затримали 3 068 осіб.