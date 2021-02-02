У Москві сьогодні відбудеться суд над Навальним: почалися перші затримання (фото)

Біля будівлі Мосміськсуду з ранку чергують силовики, також помічені автозаки.

У вівторок, 2 лютого, у Москві відбудеться суд над російським опозиціонером Олексієм Навальним. Біля будівлі Мосміськсуду з ранку чергують силовики, також помічені автозаки.

Як пише "Новая газета", сотні силовиків стоять на прилеглих до суду вулицях і станціях метро.

"На територію Мосміськсуду поки не пускають, перед воротами стоїть ОМОН. Журналісти чекають перед пішохідним переходом", — пише видання.

Засідання розпочнеться об 11 годині за московським часом (10:00 — за київським часом).

Затриманого Олексія Навального вже доставили до будівлі Московського міського суду, де відбудеться слухання у заміні йому умовного терміну на реальний у справі "Ів Роше". Відповідне відео опублікував Telegram-канал LIFE SHOT.

До будівлі суду також прийшла і дружина Навального Юлія, яка разом з адвокатами намагається потрапити всередину. У всіх перехожих біля суду перевіряють документи.

Біля станції метро "Преображенська площа" почалися затримання. Як повідомляє видання "Проект", в автозаку знаходяться вже 23 людини.

Про перші затримання також повідомив кореспондент британської газети Independent Олівер Керол.

Нагадаємо, 18 січня Хімкинський суд Москви заарештував Навального, який повернувся до Росії, "судове засідання" проходило прямо у відділку поліції. Через кілька днів, у суботу, 23 січня в десятках міст РФ люди вийшли на вулиці з акціями протесту, вимагаючи звільнити опозиціонера. 31 січня в Росії також пройшли масштабні мітинги на підтримку Навального.