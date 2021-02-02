Дипломаты из 15 стран – без Украины – прибыли на суд над Навальным (видео)

Среди автомобилей посольств замечены США, Великобритания, Япония, Канада и другие.

На суде над Алексеем Навальным в Москве присутствуют представители 15 иностранных посольств. Такой вывод сделал телеграм-канал Mash, посчитавший припаркованные возле здания суда автомобили с дипломатическими номерами.

Они принадлежат таким странам: США, Великобритания, Канада, Польша, Дания, Латвия, Литва, Швеция, Германия, Австрия, Чехия, Япония, Финляндия, Норвегия, Болгария.

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Суд 2 февраля рассматривает ходатайство силовиков о замене Навальному условного срока реальным. Причиной названо то, что он "неоднократно нарушал условия условного освобождения". Также ФСИН считает, что Навальный "не встал на путь исправления". Именно поэтому ему просят заменить условный срок на реальный. А до 29 декабря служба не выступала с этой просьбой из-за "принципов гуманизма".

Навальному грозит срок 3,5 года колонии.

Напомним, 18 января Химкинский суд Москвы арестовал вернувшегося в Россию Навального, "судебное заседание" проходило прямо в отделении полиции. Спустя несколько дней, в субботу, 23 января в десятках городов РФ люди вышли на улицы с акциями протеста, требуя освободить оппозиционера. 31 января в России также прошли масштабные митинги в поддержку Навального.