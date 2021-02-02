Дипломати з 15 країн — без України — прибули на суд над Навальним (відео)

Серед автомобілів посольств помічені США, Великобританія, Японія, Канада та інші.

На суді над Олексієм Навальним у Москві присутні представники 15 іноземних посольств. Такий висновок зробив телеграм-канал Mash, який порахував припарковані біля будівлі суду автомобілі з дипломатичними номерами.

Вони належать таким країнам: США, Великобританія, Канада, Польща, Данія, Латвія, Литва, Швеція, Німеччина, Австрія, Чехія, Японія, Фінляндія, Норвегія, Болгарія.

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Суд 2 лютого розглядає клопотання силовиків про заміну Навальному умовного терміну реальним. Причиною названо те, що він "неодноразово порушував умови умовного звільнення". Також ФСВП вважає, що Навальний "не встав на шлях виправлення". Саме тому йому просять замінити умовний термін на реальний. А до 29 грудня служба не виступала із цим проханням через "принципи гуманізму".

Навальному загрожує термін 3,5 роки колонії.

Нагадаємо, 18 січня Хімкинський суд Москви заарештував Навального, який повернувся в Росію, "судове засідання" проходило прямо у відділку поліції. Через кілька днів, у суботу, 23 січня в десятках міст РФ люди вийшли на вулиці з акціями протесту, вимагаючи звільнити опозиціонера. 31 січня в Росії також пройшли масштабні мітинги на підтримку Навального.