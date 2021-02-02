Суд над Навальным: оппозиционер назвал Путина "отравителем трусов" и призвал россиян не бояться

Речь Навального в суде превратилась в очередной призыв к гражданам РФ выходить на массовые демонстрации.

Суд над Навальным проходит во вторник, 2 февраля, в здании Московского городского суда. В ходе заседания оппозиционер выступил с речью, полный текст которой приводит "Эхо Москвы".

"Я хотел бы, чтобы, вся пресса, которая пишет про этот процесс, все люди обратили внимание на то, что суть-то дела заключается в том, чтобы меня посадить по делу, по которому я уже был признан невиновным. И по делу, которое уже признано сфабрикованным", – заявил оппозиционер, напомнив об оправдательном решении Европейского суда по правам человека, "который является частью судебной системы России".

Политик подчеркнул: "Европейский суд вынес решение, в котором черным по белому написал, что даже состава преступления нет". Более, того, по словам Навального, Российская Федерация признала это решение, когда выплатила ему компенсацию по этому решению ЕСПЧ.

Как отметил Навальный, он был задержан в момент пересечения границы, и судят его потому, что "кому-то очень хочется, чтобы я ни одного шага как свободный человек не сделал по территории нашей страны, вернувшись".

"И мы знаем кому, мы знаем, почему это случилось. Причина этого всего – ненависть и страх одного человека, живущего в бункере. Потому что я нанес ему смертельную обиду тем, что я просто выжил после того, как меня попытались убить по его приказу, – пояснил выступающий. – И мы показали и доказали, что именно Путин, используя Федеральную службу безопасности, осуществил это покушение на убийство".

Навальный продолжил: "И сколько бы он не изображал из себя великого геополитика, великого мирового лидера, его главная обида в отношении меня заключается в том, что в историю он войдет именно как отравитель. Вот был Александр Освободитель или Ярослав мудрый, а будет у нас Владимир Отравитель трусов".

При этом, по словам главного оппозиционера России, суть процесса над ним заключается в том, чтобы запугать россиян: "Это же так работает – одного сажают, чтобы испугать миллионы".

Одновременно с этим, политик отметил, что всех граждан РФ посадить в тюрьму не получится: "Главное, что я хочу сказать – этот процесс, я очень надеюсь, не будет воспринят людьми как сигнал того, что они должны больше бояться. Это же не демонстрация силы. Росгвардия, клетка – это же демонстрация слабости. Просто слабости. И миллионы и сотни тысяч посадить нельзя".

"И я призываю этих людей не бояться", – добавил Навальный, в заключение отметив заслугу сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией, которые сейчас также сидят под арестом, "и всех остальных по всей стране, кто не боится и выходит на улицы".

Как сообщалось ранее, суд над Навальным заинтересовал 15 иностранных посольств, дипломаты которых прибыли в суд. Среди них США, Великобритания, Канада, Польша, Дания, Латвия, Литва, Швеция, Германия, Австрия, Чехия, Япония, Финляндия, Норвегия, Болгария.

На фоне новости о представителях сторонних государств официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суд над Навальным является "вмешательством во внутренние дела РФ и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию".

При этом автомобилей с украинскими дипломатическими номерами под зданием суда не обнаружилось, а посольство США в Москве выступило с заявлением, что суд над Навальным проходит без присутствия их представителей.