Посольство США в Москве отрицает присутствие своих дипломатов в суде над Навальным

Несмотря на это, представитель МИД РФ Мария Захарова уже назвала присутствие иностранных дипломатов в суде "вмешательством во внутренние дела".

Представители посольства США в Москве не находятся в зале заседания Мосгорсуда, где рассматривают дело оппозиционера Алексея Навального. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на посольство Соединенных Штатов в столице РФ.

Дипломаты отметили, что направляли российским властям запрос на разрешение наблюдать за ходом процесса в удаленном режиме в связи с распространением коронавируса, но не получили ответа на свою просьбу.

"Тем не менее, американские дипломаты в Москве внимательно следят за делом Навального и мониторят материалы в прессе со слушаний", – сказал собеседник агентства в дипломатическом представительстве.

Представители Соединенных Штатов отметили, что для дипмиссий по всему миру наблюдение за судебными процессами в стране пребывания является стандартной практикой.

Ранее сообщалось, что на суде над Алексеем Навальным присутствуют представители 15 иностранных посольств. Журналисты заметили рядом со зданием Мосгорсуда припаркованные автомобили с дипломатическими номерами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального является "вмешательством во внутренние дела РФ и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию".

Как сообщает "Медуза", Алексей Навальный выступил во время заседания, где его условный срок по делу "Ив Роше", возможно, изменят на реальный.

"Я хотел бы начать с обсуждения правового вопроса, который мне кажется главным и немножко упущенным из этого обсуждения. Вот сидят двое и один из них говорит, а давайте посадим Навального за то, что он являлся по понедельникам, а не четвергам. А второй говорит, а давайте посадим Навального за то, что он выйдя из комы сразу не явился. Но я хотел бы, чтобы все еще раз обратили внимание на то, что суть дела заключается в том, чтобы меня посадить по делу, по которому я уже был признан невиновным. По делу, которое уже было признано сфабрикованным", – заявил Навальный в начале своей речи, имея в виду решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

По его словам, РФ даже наполовину признала решение ЕСПЧ, поскольку ему выплатили компенсацию по этому делу.

"Несмотря на это, мой брат отсидел 3,5 года в тюрьме по этому делу. Я по этому делу просидел год под домашним арестом».

Навальный также выразил Надежду, что этот процесс "не будет воспринят людьми как сигнал того, что они должны больше бояться".

Напомним, 18 января Химкинский суд Москвы арестовал вернувшегося в Россию Навального, "судебное заседание" проходило прямо в отделении полиции. Спустя несколько дней, в субботу, 23 января в десятках городов РФ люди вышли на улицы с акциями протеста, требуя освободить оппозиционера. 31 января в России также прошли масштабные митинги в поддержку Навального.