Посольство США в Москві заперечує присутність своїх дипломатів у суді над Навальним

Незважаючи на це, представник МЗС РФ Марія Захарова вже назвала присутність іноземних дипломатів у суді "втручанням у внутрішні справи".

Представники посольства США в Москві не перебувають у залі засідання Мосміськсуду, де розглядають справу опозиціонера Олексія Навального. Про це у вівторок, 2 лютого, повідомляє "РИА Новости" з посиланням на посольство Сполучених Штатів у столиці РФ.

Дипломати зазначили, що направляли російській владі запит на дозвіл спостерігати за ходом процесу у віддаленому режимі у звʼязку з поширенням коронавірусу, але не отримали відповіді на своє прохання.

"Тим не менш, американські дипломати в Москві уважно стежать за справою Навального і моніторять матеріали в пресі зі слухань", — сказав співрозмовник агентства в дипломатичному представництві.

Представники Сполучених Штатів зазначили, що для дипмісій по всьому світу спостереження за судовими процесами в країні перебування є стандартною практикою.

Раніше повідомлялося, що на суді над Олексієм Навальним присутні представники 15 іноземних посольств. Журналісти помітили поруч з будівлею Мосміськсуду припарковані автомобілі з дипломатичними номерами.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що присутність іноземних дипломатів на суді в справі Навального є "втручанням у внутрішні справи РФ і самовикриття спроб Заходу стримати Росію".

Як повідомляє "Медуза", Олексій Навальний виступив під час засідання, де його умовний термін у справі "Ів Роше", можливо, змінять на реальний.

"Я хотів би почати з обговорення правового питання, яке мені здається головним і трошки втраченим з цього обговорення. Ось сидять двоє і один з них каже: "а посадімо Навального за те, що він був щопонеділка, а не щочетверга". А другий каже: "а посадімо Навального за те, що він, вийшовши з коми, відразу не зʼявився". Але я хотів би, щоб усі ще раз звернули увагу на те, що суть справи полягає в тому, щоб мене посадити через справу, за якою я вже був визнаний невинним. Через справу, яка вже була визнана сфабрикованою", — заявив Навальний на початку своєї промови, маючи на увазі рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

За його словами, РФ навіть наполовину визнала рішення ЄСПЛ, оскільки йому виплатили компенсацію в цій справі.

"Не зважаючи на це, мій брат відсидів 3,5 роки в тюрмі через цю справу. Я через цю справу просидів рік під домашнім арештом".

Навальний також висловив надію, що цей процес "не буде сприйнятий людьми як сигнал того, що вони повинні більше боятися".

Нагадаємо: 18 січня Хімкинський суд Москви заарештував Навального, який повернувся в Росію, "судове засідання" проходило прямо у відділенні поліції. Через кілька днів, у суботу, 23 січня в десятках міст РФ люди вийшли на вулиці з акціями протесту, вимагаючи звільнити опозиціонера. 31 січня в Росії також пройшли масштабні мітинги на підтримку Навального.