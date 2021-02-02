Навального посадили: суд у Москві виніс вирок опозиціонеру
Російське провладне видання Russia Today ще до оголошення вироку написало, що Навальному дали 2,5 роки реального терміну.
Суд у Москві визнав російського опозиціонера Олексія Навального винним. Його "умовний" термін замінили на реальний. Навального відправили в колонію загального режиму на 3,5 роки за порушення умовного терміну в справі "Ів Роше". З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії 2,5 роки. Про це повідомляє видання "Відкриті медіа".
У термін також зарахують час, проведений Навальним у СІЗО з 17 січня 2021 року.
Крім того, Навальному призначили штраф 500 тисяч рублів.
Цікаво, що російське провладне видання Russia Today ще до закінчення засідання суду над Навальним опублікувало інформацію про те, що опозиціонера засудили на 2,5 роки позбавлення волі.
Зазначимо, що мова Навального під час цього засідання перетворилася в черговий призов громадян РФ виходити на масові демонстрації.
"Я хотів би, щоб уся преса, яка пише про цей процес, усі люди звернули увагу на те, що суть-то справи полягає в тому, щоб мене посадити через справу, за якою я вже був визнаний невинним. І через справу, яку вже визнано сфабрикованою", — заявив опозиціонер, нагадавши про виправдувальне рішення Європейського суду з прав людини, "який є частиною судової системи Росії".
При цьому, за словами головного опозиціонера Росії, суть процесу над ним полягає в тому, щоб залякати росіян: "Це ж так працює — одного садять, щоб налякати мільйони".
Зазначимо, що автомобілів з українськими дипломатичними номерами під будівлею суду не виявилося, а посольство США в Москві виступило із заявою, що суд над Навальним проходить без присутності їх представників.
Нагадаємо: 18 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував російського опозиціонера Олексія Навального, котрий повернувся в Росію, у справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділенні поліції. Відразу ж після того, що сталося, Навальний записав відеозвернення, закликавши росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні акції.
23 січня в десятках міст РФ люди вийшли на вулиці з акціями протесту, вимагаючи звільнити опозиціонера. За кілька годин з початку протестів поліцейські затримали 3 068 осіб.
31 січня протести через затримання Навального повторилися. За підсумками масових акцій протесту силовики затримали понад 4000 осіб і порушили два десятки кримінальних справ. Журналіст Юрій Дудь висловив повагу тим, хто вийшов на акції протесту в Росії 31 січня.