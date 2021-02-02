Навального посадили: суд у Москві виніс вирок опозиціонеру

Російське провладне видання Russia Today ще до оголошення вироку написало, що Навальному дали 2,5 роки реального терміну.

Суд у Москві визнав російського опозиціонера Олексія Навального винним. Його "умовний" термін замінили на реальний. Навального відправили в колонію загального режиму на 3,5 роки за порушення умовного терміну в справі "Ів Роше". З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії 2,5 роки. Про це повідомляє видання "Відкриті медіа".

У термін також зарахують час, проведений Навальним у СІЗО з 17 січня 2021 року.

Крім того, Навальному призначили штраф 500 тисяч рублів.

[ + – ]

[ + – ]

Цікаво, що російське провладне видання Russia Today ще до закінчення засідання суду над Навальним опублікувало інформацію про те, що опозиціонера засудили на 2,5 роки позбавлення волі.

[ + – ]

Зазначимо, що мова Навального під час цього засідання перетворилася в черговий призов громадян РФ виходити на масові демонстрації.

"Я хотів би, щоб уся преса, яка пише про цей процес, усі люди звернули увагу на те, що суть-то справи полягає в тому, щоб мене посадити через справу, за якою я вже був визнаний невинним. І через справу, яку вже визнано сфабрикованою", — заявив опозиціонер, нагадавши про виправдувальне рішення Європейського суду з прав людини, "який є частиною судової системи Росії".

При цьому, за словами головного опозиціонера Росії, суть процесу над ним полягає в тому, щоб залякати росіян: "Це ж так працює — одного садять, щоб налякати мільйони".

Зазначимо, що автомобілів з українськими дипломатичними номерами під будівлею суду не виявилося, а посольство США в Москві виступило із заявою, що суд над Навальним проходить без присутності їх представників.

Нагадаємо: 18 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував російського опозиціонера Олексія Навального, котрий повернувся в Росію, у справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділенні поліції. Відразу ж після того, що сталося, Навальний записав відеозвернення, закликавши росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні акції.

23 січня в десятках міст РФ люди вийшли на вулиці з акціями протесту, вимагаючи звільнити опозиціонера. За кілька годин з початку протестів поліцейські затримали 3 068 осіб.

31 січня протести через затримання Навального повторилися. За підсумками масових акцій протесту силовики затримали понад 4000 осіб і порушили два десятки кримінальних справ. Журналіст Юрій Дудь висловив повагу тим, хто вийшов на акції протесту в Росії 31 січня.