"Уважение тем, кто вышел на улицу", - Юрий Дудь поддержал протесты в России

"Калашников законотворчества шарашит во все стороны и в какой-то момент его пули могут зацепить абсолютно любого", — пишет Дудь

Известный интервьюер Юрий Дудь высказался по поводу протестов в России и акций в поддержку Навального. Об этом Дудь написал на своей странице в Instagram.

По его словам снисходительные комментарии о протестах неправильны. Ведь люди протестуют против того, чтобы невиновных людей без суда заковывали в наручники, а очередной квадрллион налогов превращали в чиновничью недвигу. Россия такая страна, что проснувшись утром может появиться такой закон, который может коснуться любого.

Вопрос, по мнению Дудя в том, что делать, если какой-то из новых витков жизни в России станет неудобным или даже неприемлемым. Каким образом сообщить об этом власти?

"В свободном мире для этого есть минимум два способа. 1. Конкурентные выборы. Если власть наглеет или не справляется, ее не переизбирают. 2. Мирные собрания. На выборы в России не допускают не только самого известного оппозиционера, но и его помощников (потому что опасаются, что в честной борьбе они вынесут большинство конкурентов, играющих за власть). Митинги в России разрешены только по согласованию с теми, против кого они проводятся.

И тогда у вас остаются два варианта. 1. Стерпеть и промолчать. 2. Мирно выйти на улицу, даже если на вас брошены толпы тех, кому разрешено вести себя максимально немирно.

Никакого осуждения тем, кто выбирает первый вариант. Уважение – тем, кто не боится второго. Свободу – политзаключенным", — пишет Юрий Дудь.

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Напомним, в России проходили массовые акции протестов из-за задержания Навального. По итогам массовых акций протеста силовики задержали более 4000 человек и возбудили два десятка уголовных дел. Силовики нагрянули с обысками в квартиру жены Навального Юлии, а также в офис Фонда борьбы с коррупцией.