Митинги за Навального 31 января: все, что известно о готовящихся протестах в России

Акции протеста пройдут более чем в 60 городах России. Координаторы штабов Навального просят сограждан тщательно оценивать возможные риски.

31 января в более чем 60 городах России анонсированы акции протеста против ареста оппозиционера Алексея Навального, задержанного сразу по прибытию в Россию две недели назад. Первая информация об этом появилась на сайте "Навальный".

"2 февраля пройдет суд, который решит, отпускать Навального или надолго отправить в тюрьму. Мы знаем, что этот суд вряд ли будет честным и повлиять на его решение может только общественное давление. Поэтому мы объявляем новую всероссийскую акцию протеста накануне суда — 31 января", – говорится в публикации.

О новых митингах в поддержку Навального объявил и руководитель сети региональных штабов оппозиционера Леонид Волков.

"31 января, 12:00. Все города России. За свободу для Навального. За свободу для всех. За справедливость", – написал он в Twitter 25 января.

Фото: Twitter/Leonid Volkov

Выбор даты для проведения акции Волков объяснил тем, что, учитывая то, что суд над Навальным назначен на 2 февраля, требование народа прозвучит мощнее. Время в полдень выбрано с учетом того, что световой день заканчивается рано, а "энергии и желания еще много".

Фото: Twitter/Leonid Volkov

Свои действия сторонники оппозиционера координируют через интернет.

"В ряде городов местные штабы пробовали координацию шествий через телеграм-канал. В Нижнем Новгороде, например, хорошо получилось: видели, что в одном месте перекрыто, оперативно корректировали и шествие шло на другую улицу. Мы решили попробовать сделать это 31 января во всех самых крупных городах, а особенно в Москве и Санкт-Петербурге", – написал в Facebook Волков.

Он предупредил, что могут последовать новые аресты.

"Поэтому трезво оценивайте риски, предпринимайте меры предосторожности (в том числе, не забывайте про маски и дезинфекцию рук); три раза взвесьте, стоит ли участвовать, если вам нет 18 лет (вас смогут забрать из отдела полиции только родители), если у вас есть заболевания (это может стать проблемой в случае задержания), если не с кем оставить детей или домашних питомцев, если возможны серьезные проблемы на работе и так далее", – отметил активист.

Волков подчеркнул, что решение провести вторую всероссийскую акцию протеста всего через неделю после очень масштабной первой далось очень нелегко:

"Почти все координаторы штабов и почти половина наших сотрудников — под арестом. Ответственность — огромная. Ведь сложно представить, что люди будут готовы вторые выходные подряд идти на улицу, брать серьезные риски. А если выйдет меньше людей — у пропаганды будет праздник… И все же мы решились. Потому что повод выходить никуда не делся. И потому что мы уверены в нашей правоте и в нашей силе".

Фото: Facebook

Для проведения в Москве организаторы выбрали точкой сбора новое место: пространство между Лубянской и Старой площадью. Лубянская площадь — здание ФСБ, Старая площадь — Администрация президента.

Понимая, что митинги состоятся в любом случае, и умолчать о них не получится, журналистам уже начали выдавать методички, как правильно освещать происходящее 31 января. Пример такой для для государственных и муниципальных СМИ Краснодара опубликовали и в Тelegram-канале БЕСЕДИН. В частности, в материалах не желательно упоминать о том, что это митинги за Навального или в поддержку навального. Их рекомендуют называть "несанкционированными акциями".

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Пока в Москве и регионах готовятся к митингам, силовики решили прибегнуть к традиционному превентивному методу решения проблемы – запугиванию. В Генпрокуратуре РФ предупредили, что действия участников несанкционированных акций могут быть квалифицированы по статье о массовых беспорядках.

"Если в ходе публичных мероприятий будут зафиксированы провокации и попытки насильственных действий, действия указанных лиц могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет", – заявили в ведомстве.

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Кроме того, прокуроры внесли предостережения шести физическим лицам и пяти российским и иностранным интернет-сервисам в связи с планируемой в центре Москвы 31 января несогласованной акцией.

"Распространение, а равно предоставление технических возможностей для распространения информации с призывами к участию граждан, в том числе, несовершеннолетних, в несогласованных публичных мероприятиях и массовых беспорядках, создает угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности", – подчеркнула представитель московской прокуратуры города Людмила Нефедова.

В свою очередь Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать доступ к сайтам, на которых содержатся призывы к проведению не согласованных с властями митингов.

В Москве, где ожидается самая масштабная акция протеста 31 января, полиция уже объявила о том, что в воскресенье с 8 утра 31 января закроют на вход и выход семь станций метро, а также перекроют несколько центральных улиц. Ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции, сообщили в МВД.

Фото: МВД РФ

Но на этом меры предосторожности не ограничиваются. Telegram-канал Baza написал о том, что владельцы сети оружейных магазинов в российской столице уже получили от представителей Росгвардии приказ не открываться в воскресенье, 31 января.

"Эту информацию подтвердили "Базе" в компании Air-gun. По всей видимости, это связано с намечающимися в Москве несанкционированными акциями. Точно такое же указание поступило и руководству столичного магазина "Кольчуга" – они также будут закрыты в эту субботу и воскресенье", – говорится в сообщении.

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Однако в Росгвардии эту информацию опровергли, передает "Медуза".

Предыдущие митинги в поддержку Навального прошли в России 23 января почти в 200 городах страны. Им предшествовало видеообращение Алексея Навального, который сразу же после решения о его аресте на "судебном заседании", состоявшемся 18 января прямо в отделении полиции, призвал россиян выходить на улицы и устраивать протестные митинги.

По итогам массовых акций протеста силовики задержали более 4000 человек и возбудили два десятка уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и применения насилия в отношения представителя власти. Среди задержанных –сотня несовершеннолетних и десятки журналистов. Больше всего полиция повязала людей в в Москве и Санкт-Петербурге.

28 января во время апелляционного слушания в московском суде, который своим решением оставил Навального под стражей, оппозиционер заявил, что он уже привык, что на него не распространяются законы. Политик обвинил российские власти в беззаконии и заверил: то, что происходит в России сейчас, не будет длиться вечно, так как на его стороне уже миллионы людей.

Пока Навальный сидит в СИЗО, призывая выступать против коррупции, беззакония и против Путина, силовики нагрянули с обысками в квартиру его жены Юлии, а также в офис Фонда борьбы с коррупцией.

Обыск прошел и в квартире самого оппозиционера, в ходе которого был задержан находившийся там в это время брат политика Олег Навальный.