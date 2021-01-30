Мітинги за Навального 31 січня: все, що відомо про протести, які готуються в Росії

Акції протесту пройдуть більш ніж у 60 містах Росії. Координатори штабів Навального просять співгромадян ретельно оцінювати можливі ризики.

31 січня в більш ніж 60 містах Росії анонсовані акції протесту проти арешту опозиціонера Олексія Навального, затриманого відразу після прибуття в Росію два тижні тому. Перша інформація про це з'явилася на сайті "Навальний".

"2 лютого пройде суд, який вирішить, чи відпускати Навального, чи надовго відправити до в'язниці. Ми знаємо, що цей суд навряд чи буде чесним, і вплинути на його рішення може тільки громадський тиск. Тому ми оголошуємо нову всеросійську акцію протесту напередодні суду — 31 січня", — йдеться в публікації.

Про нові мітинги на підтримку Навального оголосив і керівник мережі регіональних штабів опозиціонера Леонід Волков.

"31 січня, 12.00. Всі міста Росії. За свободу для Навального. За свободу для всіх. За справедливість", — написав він у Twitter 25 січня.

Фото: Twitter/Leonid Volkov

Вибір дати для проведення акції Волков пояснив тим, що, з огляду на те, що суд над Навальним призначений на 2 лютого, вимога народу прозвучить могутніше. Час опівдні вибрано з урахуванням того, що світловий день закінчується рано, а "енергії і бажання ще багато".

Фото: Twitter/Leonid Volkov

Свої дії прихильники опозиціонера координують через інтернет.

"У ряді міст місцеві штаби пробували координацію маніфестацій через телеграм-канал. У Нижньому Новгороді, наприклад, добре вийшло: бачили, що в одному місці перекрито, оперативно коригували і хода йшла на іншу вулицю. Ми вирішили спробувати зробити це 31 січня в усіх найбільших містах, а особливо в Москві і Санкт-Петербурзі", — написав у Facebook Волков.

Він попередив, що можуть бути нові арешти.

"Тому тверезо оцінюйте ризики, вживайте запобіжні заходи (в тому числі, не забувайте про маски і дезінфекцію рук); тричі зважте, чи варто брати участь, якщо вам немає 18 років (вас зможуть забрати з відділу поліції тільки батьки), якщо у вас є захворювання (це може стати проблемою в разі затримання), якщо немає з ким залишити дітей чи домашніх вихованців, якщо можливі серйозні проблеми на роботі і так далі", — зазначив активіст.

Волков підкреслив, що рішення провести другу всеросійську акцію протесту всього через тиждень після дуже масштабної першої далося дуже нелегко:

"Майже всі координатори штабів і майже половина наших співробітників — під арештом. Відповідальність — величезна. Адже складно уявити, що люди будуть готові другі вихідні поспіль йти на вулицю, брати серйозні ризики. А якщо вийде менше людей — у пропаганди буде свято... І все ж ми зважилися. тому що привід виходити нікуди не подівся. І тому що ми впевнені в правильності наших дій і в нашій силі".

Фото: Facebook

Для проведення в Москві організатори вибрали точкою збору нове місце: простір між Луб'янською і Старою площею. Лубʼянська площа — будівля ФСБ, Стара площа — Адміністрація президента.

Розуміючи, що мітинги відбудуться в будь-якому випадку, і промовчати про них не вийде, журналістам уже почали видавати методички, як правильно висвітлювати те, що відбуватиметься 31 січня. Приклад такої для для державних і муніципальних ЗМІ Краснодара опублікували і в Тelegram-каналі БЕСЄДІН. Зокрема, в матеріалах не бажано згадувати про те, що це мітинги за Навального чи в підтримку Навального. Їх рекомендують називати "несанкціонованими акціями".

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Поки в Москві і регіонах готуються до мітингів, силовики вирішили вдатися до традиційного превентивного методу вирішення проблеми — залякування. У Генпрокуратурі РФ попередили, що дії учасників несанкціонованих акцій можуть бути кваліфіковані за статтею про масові заворушення.

"Якщо в ході публічних заходів будуть зафіксовані провокації і спроби насильницьких дій, дії зазначених осіб можуть бути кваліфіковані за статтею 212 Кримінального кодексу. Ця стаття передбачає позбавлення волі на термін до 15 років", — заявили у відомстві.

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Крім того, прокурори винесли застереження шести фізичним особам і п'яти російським й іноземним інтернет-сервісам у зв'язку із планованою в центрі Москви 31 січня неузгодженою акцією.

"Поширення, а також надання технічних можливостей для поширення інформації з закликами до участі громадян, у тому числі, неповнолітніх, у неузгоджених публічних заходах і масових заворушеннях, створює загрозу порушення громадського порядку і громадської безпеки", — підкреслила представник московської прокуратури міста Людмила Нефьодова.

У свою чергу Генпрокуратура зажадала від Роскомнадзора заблокувати доступ до сайтів, на яких містяться заклики до проведення не погоджених з владою мітингів.

У Москві, де очікується наймасштабніша акція протесту 31 січня, поліція вже оголосила про те, що в неділю з 8 ранку 31 січня закриють на вхід і вихід сім станцій метро, а також перекриють кілька центральних вулиць. Обмеження діятимуть до особливого розпорядження поліції, повідомили в МВС.

Фото: МВД РФ

Але на цьому запобіжні заходи не обмежуються. Telegram-канал Baza написав про те, що власники мережі збройових магазинів у російській столиці вже отримали від представників Росгвардіі наказ не відкриватися в неділю, 31 січня.

"Цю інформацію підтвердили "Базі" в компанії Air-gun. Судячи з усього, це пов'язано з наміченими в Москві несанкціонованими акціями. Точно така ж вказівка надійшла і керівництву столичного магазину "Кольчуга" – вони також будуть закриті в цю суботу та неділю", — йдеться в повідомленні.

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Однак у Росгвардіі цю інформацію спростували, передає "Медуза".

Попередні мітинги в підтримку Навального пройшли в Росії 23 січня майже в 200 містах країни. Їм передувало відеозвернення Олексія Навального, який відразу ж після рішення про його арешт на "судовому засіданні", яке відбулося 18 січня прямо у відділку поліції, закликав росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні мітинги.

За підсумками масових акцій протесту силовики затримали понад 4000 осіб і порушили два десятки кримінальних справ, взокрема про порушення санітарно-епідеміологічних правил і застосування насильства стосовно представника влади. Серед затриманих – сотні неповнолітніх і десятки журналістів. Найбільше поліція пов'язала людей в Москві і Санкт-Петербурзі.

28 січня під час апеляційного слухання в московському суді, який своїм рішенням залишив Навального під вартою, опозиціонер заявив, що він уже звик, що на нього не поширюються закони. Політик звинуватив російську владу в беззаконні і запевнив: те, що відбувається в Росії зараз, не триватиме вічно, оскільки на його боці вже мільйони людей.

Поки Навальний сидить у СІЗО, закликаючи виступати проти корупції, беззаконня та проти Путіна, силовики нагрянули з обшуками в квартиру його дружини Юлії, а також в офіс Фонду боротьби з корупцією.

Обшук пройшов і в квартирі самого опозиціонера, в ході якого був затриманий брат політика Олег Навальний, який перебував там у той момент.