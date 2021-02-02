"Повага тим, хто вийшов на вулицю", — Юрій Дудь підтримав протести в Росії

"Калашников законотворчості шарашит на всі боки і в якийсь момент його кулі можуть зачепити абсолютно будь-якого", — пише Дудь.

Відомий інтерв'юер Юрій Дудь висловився з приводу протестів в Росії та акцій на підтримку Навального. Про це Дудь написав на своїй сторінці в Instagram.

За його словами поблажливі коментарі про протести неправильні. Адже люди протестують проти того, щоб невинних людей без суду заковували в наручники, а черговий квадрильйон податків перетворювали на чиновницькі недвиги. Росія така країна, що прокинувшись вранці може з'явитися такий закон, який торкнеться будь-якого.

Питання, на думку Дудя в тому, що робити, якщо якийсь з нових витків життя в Росії стане незручним або навіть неприйнятним. Яким чином повідомити про це владі?

"У вільному світі для цього є мінімум два способи. 1. Конкурентні вибори. Якщо влада поводиться нахабно або не справляється, її не переобирають. 2. Мирні зібрання. На вибори в Росії не допускають не тільки найвідомішого опозиціонера, а й його помічників (тому що побоюються, що в чесній боротьбі вони винесуть більшість конкурентів, що грають за владу). Мітинги в Росії дозволені тільки за погодженням з тими, проти кого вони проводяться.

І тоді у вас залишаються два варіанти. 1. Стерпіти й промовчати. 2. Мирно вийти на вулицю, навіть якщо на вас кинули натовпи тих, кому дозволено поводитися максимально немирно.

Жодного осуду тим, хто вибирає перший варіант. Повага — тим, хто не боїться другого. Свободу — політв'язням", — пише Юрій Дудь.

[ + – ]

Нагадаємо, в Росії проходили масові акції протестів через затримання Навального. За підсумками масових акцій протесту силовики затримали понад 4 000 осіб і порушили два десятки кримінальних справ. Силовики нагрянули з обшуками в квартиру дружини Навального Юлії, а також в офіс Фонду боротьби з корупцією.