Навального посадили: суд в Москве вынес приговор оппозиционеру

Российское провластное издание Russia Today еще до оглашения приговора написало, что Навальному дали 2,5 года реального срока.

Суд в Москве признал российского оппозиционера Алексея Навального виновным. Его "условный" срок заменили на реальный. Навального отправили в колонию общего режима на 3,5 года за нарушение испытательного срока по делу "Ив Роше". С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии 2,5 года. Об этом сообщает издание "Открытые медиа".

В срок также зачтут время, проведенное Навальным в СИЗО с 17 января 2021 года.

Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.

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Примечательно, что российское провластное издание Russia Today еще до окончания заседания суда над Навальным опубликовало информацию о том, что оппозиционера осудили на 2,5 года лишения свободы.

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Отметим, речь Навального во время этого заседания превратилась в очередной призыв к гражданам РФ выходить на массовые демонстрации.

"Я хотел бы, чтобы, вся пресса, которая пишет про этот процесс, все люди обратили внимание на то, что суть-то дела заключается в том, чтобы меня посадить по делу, по которому я уже был признан невиновным. И по делу, которое уже признано сфабрикованным", – заявил оппозиционер, напомнив об оправдательном решении Европейского суда по правам человека, "который является частью судебной системы России".

При этом, по словам главного оппозиционера России, суть процесса над ним заключается в том, чтобы запугать россиян: "Это же так работает – одного сажают, чтобы испугать миллионы".

Отметим, автомобилей с украинскими дипломатическими номерами под зданием суда не обнаружилось, а посольство США в Москве выступило с заявлением, что суд над Навальным проходит без присутствия их представителей.

Напомним, 18 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.

23 января в десятках городов РФ люди вышли на улицы с акциями протеста, требуя освободить оппозиционера. За несколько часов с начала протестов полицейские задержали 3 068 человек.

31 января протесты из-за задержания Навального повторились. По итогам массовых акций протеста силовики задержали более 4000 человек и возбудили два десятка уголовных дел. Журналист Юрий Дудь высказал уважение тем, кто вышел на акции протеста в России 31 января.