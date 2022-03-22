Політика Олексія Навального суд засудив до 9 років позбавлення волі

Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального не лише не припинить свою діяльність, а й стане глобальною організацією, хоча продовжить фокусуватися на шахраях та злодіях з Кремля.

Суд над російським опозиціонером Олексієм Навальним пройшов у Лефортівському суді Москви. Політика звинуватили в образі судді та у шахрайстві на виїзному засіданні суду у виправній колонії у місті Покров Володимирської області, засудивши його до 9 років позбавлення волі. Навальний відбуває тут покарання в попередній справі. Про це йдеться у трансляції судового засідання.

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"Я хочу, користуючись можливістю останнього слова, зробити офіційне оголошення для тих, хто вважає, що Фонд боротьби з корупцією зупиниться. Фонд боротьби з корупцією стане глобальним", — сказав Навальний.

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Олексій Навальний вважає, що війну російське керівництво влаштувало, бо йому так зручніше розкрадати бюджетні гроші та боротися з опозиційними ЗМІ.

"Не порівняти нашу країну, яка живе в деградації, і будь-яку європейську країну. У нас було все для того, щоб так жити, і нічого з цього не вийшло", — зауважив Навальний.

Лефортівський суд засудив Олексія Навального до 9 років позбавлення волі, визнавши його винним за обома статтями звинувачення.

Раніше Фокус повідомляв, що Олексій Навальний проводить час у російській в'язниці в очікуванні побачень з родичами. Життя опозиційного російського політика тепер починається з вареного курячого яйця на початку робочого тижня.