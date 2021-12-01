"Яростный критик Кремля": Навальный попал в рейтинг самых влиятельных людей Bloomberg

Оппозиционер занял одно из лидирующих мест в категории "Политика".

Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий тюремный срок в исправительной колонии во Владимирской области, попал в рейтинг 50 самых влиятельных людей в мире по версии агентства Bloomberg. Рейтинг Bloomberg 50 составляется ежегодно, начиная с 2011 года. В него входят представители бизнеса, финансовой сферы, политики, науки и технологий.

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[ + – ] Рейтинг Bloomberg 50 Фото: скриншот/Bloomberg

Российский оппозиционер занял одно из лидирующих мест в категории "Политика".

"Навальный – яростный критик Кремля. Он находится в заключении более 10 месяцев, а до этого лечился за границей после отравления", – говорится на странице описания номинанта.

[ + – ] Навальный попал в категорию "Политика" Фото: скриншот/Bloomberg

Одним из самых влиятельных политиков по версии Bloomberg стал и Джон Нкенгасонг, вирусолог и директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний. Агентство назвало Нкенгасонга человеком, который сыграл основную роль в доставке 400 млн доз вакцин от коронавируса в страны Африки.

В феврале этого года Алексея Навального отправили в колонию общего режима на 3,5 года. Суд признал его виновным в нарушении испытательного срока по делу "Ив Роше". Оппозиционера задержали на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево, он прилетел в Россию из Германии.

Навальный говорил о проблемах со здоровьем после заключения. В частности, политик сравнивал себя со "скелетом, который ходит по камере и лупит комаров судебным постановлением".

Фонд борьбы с коррупцией, который возглавляет Навальный, подготовил расследование о секретной даче президента РФ Владимира Путина на Валдае.