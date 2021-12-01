"Затятий критик Кремля": Навальний потрапив до рейтингу найвпливовіших людей Bloomberg

Опозиціонер посів одне з місць-лідерів у категорії "Політика".

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який відбуває тюремний термін у виправній колонії у Володимирській області, потрапив до рейтингу 50 найвпливовіших людей у світі за версією агентства Bloomberg. Рейтинг Bloomberg 50 складається щороку, починаючи з 2011 року. До нього входять представники бізнесу, фінансової сфери, політики, науки та технологій.

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[ + – ] Рейтинг Bloomberg 50 Фото: скриншот/Bloomberg

Російський опозиціонер посів одне з місць-лідерів у категорії "Політика".

"Навальний – затятий критик Кремля. Він перебуває в ув'язненні понад 10 місяців, а до цього лікувався за кордоном після отруєння", – йдеться на сторінці опису номінанта.

[ + – ] Навальний потрапив до категорії "Політика" Фото: скриншот/Bloomberg

Одним із найвпливовіших політиків за версією Bloomberg став і Джон Нкенгасонг, вірусолог та директор Африканських центрів з контролю та профілактики захворювань. Агентство назвало Нкенгасонга людиною, яка відіграла основну роль у доставленні 400 млн доз вакцин від коронавірусу до країн Африки.

У лютому цього року Олексія Навального відправили до колонії загального режиму на 3,5 роки. Суд визнав його винним у порушенні випробувального терміну у справі "Ів Роше". Опозиціонера затримали на паспортному контролі в аеропорту Шереметьєво, він прилетів до Росії з Німеччини.

Навальний говорив про проблеми зі здоров'ям після ув'язнення. Зокрема, політик порівнював себе зі "скелетом, який ходить по камері і б'є комарів судовою постановою".

Фонд боротьби з корупцією, який очолює Навальний, підготував розслідування про секретну дачу президента РФ Володимира Путіна на Валдаї.