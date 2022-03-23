Я розповідала лише про погане, – ексспівробітниця Першого каналу про роботу пропаганди РФ

За словами Жанни Агалакової, більшість її колег знають, що беруть участь у пропаганді, але не можуть залишити роботу з низки причин.

Колишній власкор Першого каналу у Франції Жанна Агалакова звільнилася невдовзі після початку війни Росії проти Україні та дала пресконференцію в Парижі, в офісі організації "Репортери без кордонів" (RSF), де розповіла, чому пішла з роботи, якій присвятила понад 20 років, а також про те, з чим їй довелося зіткнутися під час журналістської діяльності.

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За словами Агалакової, 24 лютого вона була у Мілані разом зі своїм чоловіком-оператором, де вони знімали Тиждень моди.

"Коли все почалося, я тут же зателефонувала до Москви, запитала, чи маю я припинити знімати про моду і повернутися. Мені сказали: ні, слідуємо за планом, продовжуємо. Так що ще тиждень ми провели між fashion-shows, модою вдень і вночі – перед екранами, дивлячись на те, що відбувається ТАМ", — зазначила вона, не згадавши, що війна почалася в Україні.

Вона зазначила, що те, що відбувається, не сприймала як "спецоперацію", бо розуміла: це війна. 3 березня, повернувшись до Парижа, вона подала заяву про звільнення, а за кілька тижнів зважилася на пресконференцію, усвідомлюючи її можливі наслідки.

Журналістка розповіла, що за десятиліття роботи на головному каналі Росії часто "йшла на компроміси" та "ховала голову в пісок". Агалакова каже, що ще 2005 року, коли вона була ведучою на Першому, попросила перевести її до Парижа, щоб менше мати справи з пропагандою.

Проте з 2014 року справи погіршилися:

"Я більше не могла сховатися від пропаганди. Я мала розповідати тільки про те, що поганого відбувається в США. Про сиріт, з якими погано поводилися американські прийомні сім'ї. Я розповідала тільки про погане. У моїх репортажах не було брехні, але пропаганда працює саме так: ви берете достовірні факти, змішуєте їх, і виходить велика брехня. Факти правдиві, але їхня суміш — пропаганда".

Вона додала, що більшість її колег з Першого каналу – проти пропаганди, проте кинути всі вони не можуть, тому що в них "сім'ї, батьки старі, яким потрібні дорогі ліки, діти, гуртки, іпотека". Мовляв, "вони опинилися в заручниках".

Жанна наголосила, що росіяни "дуже часто були бідними", маючи на увазі і життя в СРСР, і дефолт 1998-го, і 2008-го.

[ + – ] Пресконференція Жанни Агалакової

Агалакова поскаржилася на санкції, якими Захід та ЄС обклали Росію, заявивши, що насамперед вони вдарять по середньому класу та "по людях, які завжди поділяли демократичні цінності". Заборони ж для російських спортсменів, артистів та діячів культури на роботу та виступи за кордоном, на її думку, "вбивають російську культуру".

"Ви втрачаєте своїх союзників у цій історії. Ви прирікаєте велику країну, у якій 140 мільйонів людей, на злидні та руйнування… Так, ми знаємо, хто насправді винен у цьому. Але Захід теж має свою частку відповідальності", – упевнена Агалакова. Вона, як і раніше, не згадала Україну і руйнування, які та отримала внаслідок бомбардувань ЗС РФ.

Не згадала вона і загиблих українських дітей, але нарікала, що діти помирають у РФ через те, що в країні немає коштів та медикаментів для їхнього порятунку.

"Ця трагедія набагато більша, ніж ви уявляєте тут", – резюмувала журналістка.

На запитання іноземних колег, чому росіяни вірять, що в Україні нацисти і не війна, а спецоперація, Агалакова заявила, що вони "зомбовані". Крім того, вона попередила європейських колег, що "війна – біля їхніх дверей":

"Не приймайте ситуацію легковажно… Це не зупиниться так. Це не зупиниться…".

Раніше про те, що на Першому каналі багато хто не підтримує війну з Україною, заявила і редакторка Марина Овсяннікова, яка з'явилася в ефірі програми "Время" з антивоєнним плакатом.