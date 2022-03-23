Я рассказывала только о плохом, – экс-сотрудница Первого канала о работе пропаганды РФ

По словам Жанны Агалаковой, большинство ее коллег знают, что учавствуют в пропаганде, но не могут оставить работу по ряду причин.

Бывший собкор Первого канала во Франции Жанна Агалакова уволилась вскоре после начала войны России против Украины, дала пресс-конференцию в Париже, в офисе организации "Репортеры без границ" (RSF), где рассказала, почему ушла с работы, которой посвятила более 20 лет, а также о том, с чес ей пришлось столкнуться во время журналистской деятельности.

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По словам Агалаковой, 24 февраля она была в Милане вместе со своим мужем-оператором, где они снимали Неделю моды.

"Когда все началось, я тут же позвонила в Москву, спросила, должна ли я прекратить снимать о моде и вернуться. Мне сказали: нет, следуем плану, продолжаем. Так что еще неделю мы провели между fashion-shows, модой днем и ночью – перед экранами, глядя на то, что происходит ТАМ", — отметила она, не упомянув, что война началась в Украине.

Она отметила, что происходящее не воспринимала как "спецоперацию", потому что понимала: это война. 3 марта, вернувшись в Париж, она подала заявление об увольнении, а спустя несколько недель решилась на пресс-конференцию, осознавая ее возможные последствия.

Журналистка рассказала, что за десятилетия работы на главном канале России часто "шла на компромиссы" и "прятала голову в песок". Агалакова говорит, что еще в 2005 году. когда она была ведущей на Первом, попросила перевести ее в Париж, чтобы меньше иметь дела с пропагандой.

Однако с 2014 года дела ухудшились очень сильно:

"Я больше не могла спрятаться от пропаганды. Я должна была рассказывать только про то, что плохого происходит в США. Про сирот, с которыми плохо обращались американские приемные семьи. Я рассказывала только о плохом. В моих репортажах не было лжи, но пропаганда работает именно так: вы берете достоверные факты, смешиваете их, и получается большая ложь. Факты правдивы, но их смесь — пропаганда".

Она добавила, что большинство ее коллег с Первого канала – против пропаганды, однако бросить все они не могут, потому что у них "семьи, родители-старики, которым требуется дорогое лекарство, дети, кружки, ипотека". Мол, "они оказались в заложниках".

Жанна подчеркнула, что русские "очень много были бедными", имея в виду и жизнь в СССР, и дефолт 1998-го, и 2008-й.

[ + – ] Пресс-конференция Жанны Агалаковой

Агалакова пожаловалась на санкции, которыми Запад и ЕС обложили Россию, заявив, что в первую очередь они ударят по среднему классу и "по людям, которые всегда разделяли демократические ценности". Запреты же для русских спортсменов, артистов и деятелей культуры на работу и выступления за руежом, по ее мнению, "убивают российскую культуру".

"Вы теряете своих союзников в этой истории. Вы обрекаете большую страну, в которой 140 миллионов человек, на нищету и разрушения… Да, мы знаем, кто на самом деле виноват в этом. Но Запад тоже имеет свою долю ответственности", – уверена Агалакова. Она по-прежнему не упомянула Украину и разрушения, которые та получила в результате бомбардировок ВС РФ.

Не упомянул она и погибших украинских детей, но посетовала, что дети умирают в РФ из-за того, что в стране нет средств и медикаментов для их спасения.

"Эта трагедия гораздо больше, чем вы себе представляете здесь", – резюмировала журналистка.

На вопрос иностранных коллег, почему россияне верят, что в Украине нацисты и не война, а спецоперация, Агалакова заявила, что они "зомбированы". Кроме того, она предупредила европейских коллег, что "война – у их дверей":

"Не принимайте ситуацию легкомысленно… Это не остановится вот так. Это не остановится…".

Ранее о том, что на Первом канале многие не поддерживают войну с Украиной, заявила и редактор Марина Овсянникова, которая появилась в эфире программы "Время" с антивоенным плакатом.