Овсянникова дала интервью после демарша на Первом

Журналистка вынуждена скрываться у друзей, но покидать Москву не собирается. По ее словам, большинство ее коллег прекрасно осознают, что происходит, но предпочитают молчать.

Редактор Первого канала Марина Овсянникова, выразившая протест против войны в Украине в эфире вечерней программы новостей "Время", заявила, что для большинства россиян и властей она стала "врагом №1". Об этом она рассказала в интервью изданию Der Spiegel.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

По словам 43-летней женщины, работавшей на главном федеральном канале страны с 2003 года, после случившегося ее жизнь кардинально изменилась.

"Я с друзьями, прячусь. Я чувствую огромное количество стресса, и он не проходит. Моя жизнь изменилась навсегда, и я только начинаю это осознавать. Я не могу вернуться к своей старой жизни. Я сейчас очень переживаю за своих детей, сына, которому 17 лет, и дочку, 11 лет. Принимаю транквилизаторы. Они не со мной здесь — они в Москве в безопасности. Мы останемся в России и продолжим жить здесь", – сообщила Овсянникова.

Несмотря на то, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил ей убежище, она не собирается уезжать.

Для семьи Марины ее поступок стал "глубоким ударом".

"Мама до сих пор в шоке, она совершенно измотана. Моего сына все это очень затронуло – он все равно переживает трудный период в своем возрасте. Он обвинил меня в разрушении всех наших жизней".

Сейчас, говорит женщина, несмотря на то, что семья кое-как с ней общается, лично ей психологически невероятно тяжело:

"Я между фронтами. Моя семья меня не особо поддерживает. Плюс ко всему официальное общественное мнение, настроенное против меня, и нарастающее противостояние в обществе, которое разделено на тех, кто поддерживает войну, и тех, кто выступает против нее".

Овсянникова честно призналась, что боится последствий своего поступка:

"Я человек, в конце концов. Могло случиться все что угодно — автомобильная авария, все, что угодно. Я знаю об этом. Но такова моя позиция как гражданина: здесь мы имеем дело с войной. Не заблуждайтесь, я уже прошла точку невозврата. Теперь я могу говорить открыто и публично вот так".

На данный момент Следственный комитет РФ проверяет, есть ли основания для возбуждения уголовного дела против нее. Пока что ей выписали штраф в 30 тыс. рублей.Если бы не дети, марину могли бы отправить на 15 суток в СИЗО.

[ + – ] Смелые заявления Овсянниковой не ограничились выходом с антивоенным плакатом

На вопрос, почему высказала протест только сейчас, Овсянникова ответила:

"Я не очень политична, никогда не ходила на протесты. Назовите это когнитивным диссонансом, который я давно подавляла. Знаете, моя неудовлетворенность копилась все эти годы. Здесь гайки постепенно закручивались все дальше и дальше: во-первых, мы уже не могли свободно избирать губернаторов, как это было раньше. Потом были все события на Украине в 2014 году, нестабильность, провозглашение "Донецкой и Луганской народных республик" и отравление Алексея Навального. В то же время власти начали постепенно закрывать или блокировать независимые СМИ. Начало войны против Украины стало для меня точкой невозврата. Никто — ни я, ни мои друзья или семья — этого не ожидал. Мы думали, что Россия, США и НАТО бряцают оружием. Чтобы дипломаты поговорили, все разрядили и ситуация успокоилась. Когда я проснулся утром 24 февраля и услышал, что Путин начал войну против Украины, которая не ограничивалась "Донецкой и Луганской народными республиками", а в которой российская армия продвигается к Киеву, это был действительно шок. Это было ужасно. Каждый нормальный мыслящий человек в России понимал, что так дальше жить нельзя".

Журналистка подчеркнула, что у нее отец украинец, он похоронен в Одессе. Там родилась и сама Марина, но с года живет в России.

"У меня еще есть родственники, тетя, двоюродные братья, но я мало общаюсь с ними. Для меня протест был в первую очередь пацифистской акцией — в интересах России и мира покончить с этим как можно скорее. Я хотел показать, что русские тоже против этой войны, чего многие на Западе не осознают. Большинство умных и образованных людей здесь против войны".

После демарша Марину задержали и долго не давали связаться ни с родными, ни с адвокатом, а также постоянно пытались добиться ее признания в том, что все было спланировано Западом, а не являлось ее личной инициативой.

Овсянникова не скрывает, что из Кремля приходили указания о том, что можно и что нельзя говорить, все было четко регламентировано.

"Мы находимся в информационной войне. Но в нашей стране государственная пропаганда приняла страшные формы еще до войны на Украине. Теперь, когда началась война, пропаганду терпеть невозможно. Когда я пришла в журналистику 25 лет назад, я хотела бороться за справедливость, за добро и не быть замешанной в таком обмане народа. В общем, я думаю, что истина обычно где-то посередине — надо смотреть все источники, российские, украинские и международные. В своей работе я видела всю картину — украинские беженцы, которые сейчас находятся в Польше и других местах. Я видела украинцев, которые потеряли все из-за войны, их разрушенные дома, всех раненых и погибших. На наших экранах постоянно текли кадры из международных агентств. Но мы не показывали эти кадры на Первом канале. Даже наших погибших", – подчеркнула Марина.

[ + – ] В соцсети Овсянникова показала последствия очередного обстрела в Киеве 18 марта

По словам редактора, большинство сотрудников Первого канала прекрасно осознают происходящее:

"Они слишком хорошо знают, что делают что-то не так. Дело не в том, что они стойкие пропагандисты — часто они совсем не такие. Они постоянно борются внутри между работой и собственным моральным компасом. Они знают, что Первый канал врет, что многие государственные каналы врут. По большей части объективной отчетности просто нет. Но коллегам нужно кормить свои семьи, и они знают, что в нынешних политических условиях другой работы им не найти".

Марина Овсянникова работала в отделе иностранных новостей и контактировала с международными агентствами, такими как Reuters и Евровидение. Она отслеживала западные новости, делала репортажи, записывала интервью с политиками и экспертами из-за рубежа и готовила материалы для наших передач.

Как стало известно, она написала заявление на увольнение по собственному желанию, мотивировав его несогласием с редакционной политикой канала.

Напомним, ведущая программы "Время" Екатерина Андреева прокомментировала поступок коллеги.