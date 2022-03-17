Екатерина Андреева прокомментировала инцидент с Овсянниковой на Первом канале

По словам телеведущей, Овсянникова попала в студию, потому что ее все знали, и никто не ожидал ничего подобного.

60-летняя российская телеведущая и лицо программы "Время" на Первом канале Екатерина Андреева, во время эфира которой редактор Марина Овсянникова появилась в кадре у нее за спиной с антивоенным плакатом, посвященным событиям в Украине и призывом не верить лживой пропаганде, назвала коллегу предательницей. Об этом сообщает "Сплетник" со ссылкой на закрытый Telegram-канал Андреевой.

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Эти слова прозвучали во время мастер-класса пропагандистки. Она заявила, что Овсянникова смогла пройти в студию потому, что "все прекрасно ее знали и не ожидали от нее ничего подобного".

[ + – ] Андреева высказала свое мнение о случившемся во время мастер-класса Фото: t.me/ekaterina_andreeva_tgm

Многие зрители обратили внимание, что во время эфира Андреева даже не обернулась, а на ее лице не дрогнул ни один мускул. Она продолжила вести программу новостей. Решение не оглядываться было осознанным. Однако ведущая не исключает, что Овсянникова могла, например, облить ее зеленкой или ударить по голове. Именно поэтому она считает ее предательницей.

Что же касается плаката, который был у руках у Марины, то, по словам Андреевой, она согласна только со словами, написанными на английском языке "Not war" (нет войне):

"В этом плакате я могу согласиться со всем английским текстом, который был написан понятно для английских зрителей, не для бабушки из каких-нибудь Нью-Васюков. Но я никогда не соглашусь с тем, что эта женщина написала о том, что мы лжем. Мы проверяем все факты, наши корреспонденты находятся в самых горячих точках и видеоматериал подтверждает то, что там происходит".

Телеведущая добавила, что самым правильным поступком для Овсянниковой был бы не открытый демарш в эфире федерального канала, а подача заявления об увольнении, как до этого сделали несколько ее коллег, несогласных с политикой редакции.

[ + – ] Марина Овсянникова в эфире программы "Время" Фото: Скриншот

Напомним, 14 марта, во время вечернего выпуска новостной программы "Время" на российском "Первом канале" Овсянникова вошла в студию с плакатом против вторжения РФ в Украину, выкрикивая лозунги с призывом остановить войну.

Позже появилась информация, что она была задержана, и адвокаты долго не могли найти ее. В результате суд пока что оштрафовал редактора на 30 000 рублей.