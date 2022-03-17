Катерина Андреєва прокоментувала інцидент із Овсянніковою на Першому каналі

За словами телеведучої, Овсяннікова потрапила в студію, бо її всі знали, і ніхто не очікував нічого подібного.

60-річна російська телеведуча й обличчя програми "Время" на Першому каналі Катерина Андреєва, під час ефіру якої редактор Марина Овсяннікова з'явилася в кадрі в неї за спиною з антивоєнним плакатом, присвяченим подіям в Україні та закликом не вірити брехливій пропаганді, назвала колегу зрадницею. Про це повідомляє "Пліткар" із посиланням на закритий Telegram-канал Андрєєвої.

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Ці слова пролунали під час майстер-класу пропагандистки. Вона заявила, що Овсяннікова змогла пройти в студію тому, що "всі чудово її знали та не очікували від неї нічого подібного".

[ + – ] Андреєва висловила свою думку про те, що сталося, під час майстер-класу Фото: t.me/ekaterina_andreeva_tgm

Багато глядачів звернули увагу, що під час ефіру Андрєєва навіть не обернулася, а на її обличчі не здригнувся жоден м'яз. Вона продовжила вести програму новин. Рішення не озиратися було усвідомленим. Проте ведуча не виключає, що Овсяннікова могла, наприклад, облити її зеленкою або вдарити по голові. Саме тому вона вважає її зрадницею.

Що ж до плаката, який був у руках у Марини, то, за словами Андрєєвої, вона згодна лише зі словами, написаними англійською мовою "Not war" (ні війні):

"У цьому плакаті я можу погодитися з усім англійським текстом, який був написаний зрозуміло для англійських глядачів, не для бабусі з якихось Нью-Васюків. Але я ніколи не погоджуся з тим, що ця жінка написала про те, що ми брешемо. Ми перевіряємо всі факти, наші кореспонденти перебувають у найгарячіших точках, і відеоматеріал підтверджує те, що там відбувається”.

Телеведуча додала, що найправильнішим вчинком для Овсяннікової був би не відкритий демарш в ефірі федерального каналу, а подання заяви про звільнення, як раніше зробили кілька її колег, незгодних із політикою редакції.

[ + – ] Марина Овсяннікова в ефірі програми "Время" Фото: Скриншот

Нагадаємо, 14 березня, під час вечірнього випуску новинної програми "Время" на російському "Першому каналі" Овсяннікова увійшла до студії з плакатом проти вторгнення РФ в Україну, вигукуючи гасла із закликом зупинити війну.

Пізніше з'явилася інформація, що її було затримано, і адвокати довго не могли знайти її. У результаті, суд поки що оштрафував редакторку на 30 000 рублів.