Пропаганда РФ вошла в "наиболее яростную фазу" и призывает к убийству украинцев, — Подоляк

Советник главы ОП сообщил, что за сменой стратегии в российских СМИ стоит замруководителя Администрации президента РФ Алексей Громов.

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Российские пропагандисты с сегодняшнего дня сменили стратегию и теперь открыто призывают к уничтожению Украины как государства "под любым предлогом" — а идеологом таких изменений в политике СМИ является заместитель руководителя Администрации президента РФ Алексей Громов. Об этом в среду, 6 апреля, в своем Telegram-канале сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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"Российская пропаганда вошла сегодня в наиболее яростную и токсичную фазу. Откровенная ненависть к Украине, нарастание призывов убивать и убивать украинцев. Ключевой тезис – Украина должна быть уничтожена под любым предлогом", — говорится в публикации.

Подоляк добавил, что главным спикером, который озвучивает вышеперечисленные тезисы, стал президент РФ в 2008-2012 годах, первый заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он, по словам представителя ОП, "уже пошел дальше" и косвенно предлагает расширить границы российского государства "от Лиссабона до Владивостока".

Во вторник, 5 апреля, Медведев заявил, что "глубинное украинство" является "одним большим фейком", а "этого явления никогда не было в истории и сейчас не существует". Помимо этого российский политик заявил, что РФ в ходе полномасштабной войны против Украины стремится "изменить полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев" ради того, чтобы "построить открытую Евразию — от Лиссабона до Владивостока".

Подоляк утверждает, что за сменой медийной стратегии в РФ стоит замруководителя АП РФ Алексей Громов, который, по его словам, является "одним из столпов условной "партии ястребов", а также автором "негласной концепции "Украина — государство, которого не существует".

"И, кстати, многим российским телепропагандистам очень нравится призывать к массовому геноциду украинцев" — резюмировал советник главы ОП.

Кто такой Алексей Громов?

Что касается замглавы АП РФ Громова, то в 2019 году российское издание "Проект" сообщало, что именно он курирует направления цензуры и пропаганды в медиа РФ, раздает указания ведущим СМИ, а также занимается управлением и финансовым обеспечением журналистов из президентского пула.

Журналисты также отметили, что на тот момент Громов работал в АП РФ уже 23 года (26 по состоянию на 2022 год), что дольше, чем кто-либо из его коллег, а также ему разрешено заходить в кабинет к президенту Владимиру Путину "почти в любой момент". До 2012 года Громов работал пресс-секретарем главы государства-агрессора, затем на этой должности его сменил Дмитрий Песков.

Напомним, 5 апреля находящийся в тюрьме оппозиционер Алексей Навальный после публикации свидетельств военных преступлений войск РФ в Буче Киевской области призвал привлечь к ответственности российских пропагандистов, которые, по его словам, являются "настоящими разжигателями войны".

Ранее бывшая сотрудница "Первого канала" Жанна Агалакова признала, что большинство ее коллег знают, что учавствуют в пропаганде, но не могут оставить работу по ряду причин.