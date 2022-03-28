Росіяни вбили частину взятих у полон мерів українських міст, — Зеленський

За словами президента, українська влада не може встановити зв'язок з деякими з викрадених чиновників.

Частину викрадених російськими військовими мерів українських міст знайшли мертвими. Про це в інтерв'ю газеті Economist повідомив президент України Володимир Зеленський.

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"Вони викрадають мерів наших міст. Вони вбили деяких з них. Декого з них ми не можемо знайти. Деяких ми вже знайшли, і вони мертві. І дехто був замінений", — сказав глава держави.

У п'ятницю, 25 березня, віцепрем'єрка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що російські військові взяли в полон 14 мерів. При цьому українська чиновниця зазначила, що РФ вимагає рівності щодо обміну полоненими — у форматі "прикордонників на прикордонників, моряків на моряків". У зв'язку з цим невідомо, яким чином українська влада зможе обміняти 14 мерів, які перебувають у заручниках РФ.

Наразі відомо, що російські військові викрадали мерів Дніпрорудного (Запорізька область) Євгена Матвєєва, Скадовська (Херсонська область) Олександра Яковлєва (відпущено окупантами), Берислава (Херсонська область) Олександра Шаповалова, Славутича (Київська область) Юрія Фомічова (взяли в полон 26 березня і відпустили того ж дня), Мелітополя (Запорізька область) Івана Федорова (був звільнений 16 березня), Великобурлуцької громади (Харківська область) Віктора Терещенка.

Раніше ми писали, що 10 березня в Мелітополі російські військові викрали та відвезли в невідомому напрямку депутатку Запорізької обласної ради від "Європейської Солідарності" Лейлу Ібрагімову. Того ж дня п'ятий президент України, лідер партії Петро Порошенко повідомив, що політика відпустили, однак зв'язку з нею немає.

Тим часом 22 березня з російського полону було звільнено голову Охтирської райради Сергія Киричка.