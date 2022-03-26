Війська РФ зайшли до Славутича: мера міста викрадали, на мітингу стріляли (фото, відео)

Жителі міста вийшли, щоб протистояти окупації та проходженню техніки ЗС РФ. Загарбники відкривали вогонь у повітря та кидали світлошумові гранати.

Російські окупанти вторглися до міста Славутич Київської області, викрали мера Юрія Фомичева та захопили міську лікарню. Про це повідомив голова Київської обласної воєнної адміністрації (ОВА) Олександр Павлюк.

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Міська рада у повному складі продовжує працювати. Глава ОВА додав, що армія РФ намагається розігнати мітинг, який організували місцеві жителі. Вони стріляють у повітря та кидають світлошумові гранати.

Очевидці бачили танки російських окупантів у Славутичі.

Жителі міста вийшли на центральну площу із прапорами України, щоб показати незгоду з діями ЗС РФ.

"Беззбройні містяни йдуть у напрямку російської військової техніки, що заїхала в населений пункт і посилають окупантів слідом за російським військовим кораблем", — розповідає мешканка Славутича.

Російські військові відкривали вогонь у повітря, але колона протестувальників не здавалася і продовжувала демонстрацію проти окупації.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко опублікував відео зі Славутича. На кадрах видно, як місцеві жителі кричать агресорам "Додому", "Фашисти" та "Не вбивайте мирних людей".

Згодом стало відомо, що мера Славутича відпустили, він виступив перед жителями.

"Домовленість така: вони сьогодні кататимуться містом, заїдуть у поліцію, військкомат, шукають зброю. До обіду покрутяться, потім виїдуть із міста і залишать один блокпост", — сказав він.

Владі міста доведеться комунікувати з окупантами, оскільки іншого варіанту немає, наголосив градоначальник.

На Київщині на околицях Славутича станом на 26 березня третій день вибивали ворогів. Окупанти 25 березня стріляли з танків, мінометів та САУ.

Павлюк говорив, що внаслідок злочинних дій армії РФ є жертви у ЗСУ та серед цивільних. Місто не здається, але сили нерівні, констатував він.

Славутич розташований приблизно за 165 км від Києва. У місті мешкає близько 25,5 тис. осіб. Місто також знаходиться за 50 км від Чернігова.

Нагадаємо, що у Славутичі діяла комендантська година з 19:00 24 березня по 7:00 26 березня. Місцева влада попереджала, що у місті працюють снайпери.

Генштаб ЗСУ 26 березня повідомив, що ворожі війська на 31-й день війни продовжують штурм, але зазнають невдач.