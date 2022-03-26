Войска РФ зашли в Славутич: мэра города похищали, на митинге стреляли (фото, видео)
Жители города вышли, чтобы противостоять оккупации и проходу техники ВС РФ. Захватчики открывали огонь в воздух и бросали светошумовые гранаты.
Российские оккупанты вторглись в город Славутич Киевской области, похитили мэра Юрия Фомичева и захватили городскую больницу. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Александр Павлюк.
Городской совет в полном составе продолжает работать. Глава ОВА добавил, что армия РФ пытается разогнать митинг, который организовали местные жители. Они стреляют в воздух и бросают светошумовые гранаты.
Очевидцы видели танки российских оккупантов в Славутиче.
Жители города вышли на центральную площадь с флагами Украины, чтобы показать несогласие с действиями ВС РФ.
"Безоружные горожане идут в направлении заехавшей в населенный пункт российской военной техники и посылают оккупантов вслед за русским военным кораблем", – рассказывает жительница Славутича.
Российские военные открывали огонь в воздух, но колонна протестующих не сдавалась и продолжала демонстрацию против оккупации.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал видео из Славутича. На кадрах видно, как местные жители кричат агрессорам "Домой", "Фашисты" и "Не убивайте мирных людей".
Позже стало известно, что мэра Славутича отпустили, он выступил перед жителями.
"Договоренность такая: они будут сегодня кататься по городу, заедут в полицию, военкомат, поищут оружие. До обеда покрутятся, после выедут из города и оставят один блокпост", – сказал он.
Властям города придется коммуницировать с оккупантами, поскольку другого варианта нет, заключил градоначальник.
В Киевской области на окраинах Славутича по состоянию на 26 марта третий день выбивали врагов. Оккупанты 25 марта стреляли из танков, минометов и САУ.
Павлюк говорил, что в результате преступных действий армии РФ есть жертвы у ВСУ и среди гражданских. Город не сдается, но силы неравны, констатировал он.
Славутич расположен примерно в 165 км от Киева. В городе проживает около 25,5 тыс. человек. Город также находится в 50 км от Чернигова.
Напомним, что в Славутиче действовал комендантский час с 19:00 24 марта по 7:00 26 марта. Местные власти предупреждали, что в городе работают снайперы.
Генштаб ВСУ 26 марта сообщил, что вражеские войска на 31-й день войны продолжают штурм, но терпят неудачи.