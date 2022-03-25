Войска РФ пытались штурмовать Славутич: что известно (фото)

Агрессор обстрелял блокпосты в городе, из-за чего создавалась угроза для жизни жителей в городе. Сейчас в населенном пункте действует комендантский час.

24 марта российские войска попытались взять штурмом город Славутич, где проживают семьи сотрудников Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного урегулирования Украины.

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Указывалось, что ВС РФ пытались захватить город Славутич. Для этого враг начал обстреливать блок-посты в городе. В Славутиче живет персонал, который работает на Чернобыльской АЭС и объектах и предприятиях в Зоне отчуждения.

В Госинспекции подчеркнули, что ситуация несет угрозу для жизни и здоровья сотрудников и их семей. Также действия врага создают на сотрудников АЭС психологическое и моральное давление, которые обеспечивают ядерную и радиационную безопасность на Чернобыльской АЭС.

[ + – ] Славутич на карте

Как видно по карте, Славутич находится в 50 км от Чернигова. Если город будет захвачен, то это поставит в более затруднительное положение областной центр, в котором также тяжелая ситуация. Фактически Чернигов сложно снабжать. Основные трассы контролируют войска РФ. Если город будет взят, то российские войска подберутся ближе к Чернигову.

Также ВС РФ подорвали мост, ведущий к Киеву в Чернигове. По нему проходил зеленый коридор.

[ + – ] Уничтоженный мост через Десну

В горсовете сообщали, что в Славутиче не будет освещения на улицах. Такие действия связаны с противодействием вероятным диверсионно-разведывательным группам.

Также в Славутиче действует комендантский час с 19:00 24 марта по 7:00 26 марта. Местные власти также предупредили, что передвижение по городу ныне запрещается из-за работы снайперов.

[ + – ] Сообщение горсовета о работе снайперов

Город полностью остается под контролем украинской армии.

Напомним, 23 марта войска РФ уничтожили мост, соединявший Киев с Черниговом.

Ранее Фокус рассказывал, как люди выживают в Чернигове, который находится под постоянными обстрелами российских войск.