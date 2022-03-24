Оккупанты РФ всю ночь обстреливали Черниговскую область - Чаус (видео)

В ночь с 23 на 24 марта российский враг совершал артобстрелы и авиаобстрелы по Черниговской области.

ВС РФ продолжают обстреливать Чернигов и область. Об этом в утренней сводке 24 марта сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

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Как рассказал чиновник, в целом ситуация в Черниговской области контролируемая там, где это возможно. По участкам, к которым нет доступа — информации нет. Область столкнулась с новыми артиллерийскими и авиационными обстрелами, но Чернигов несокрушим.

"По Чернигову моск***кая мразота била всю ночь: артобстрелы, авиаобстрелы. Чернигову снова досталось, прилетало, но Чернигов несокрушим", — сказал Чаус.

Вячеслав Чаус поблагодарил всех украинцев за то, что каждый занимается своим делом и обеспечивает жизнедеятельность страны. Глава Черниговской ОВА призвал работать всех, кто может это делать в современных реалиях:

"Отдельные слова поддержки скажу сегодня еще тем, кто находится в укрытиях. Знаю, что вам тяжело. Мы должны это пережить и потерпеть. Это – война. Кто может работать – работает. Кто нет – пожалуйста, находитесь в объектах укрытия и не подвергайте себя опасности".

По информации генштаба ВСУ, оккупанты РФ не достигли успеха ни на одном из направлений. За последние сутки противник потерял 7 самолетов, 1 БПЛА, 1 вертолет и 2 крылатые ракеты.

В Украине — ровно месяц со дня нападения РФ. До начала войны американские исследователи считали, что Киев падет за несколько часов, а Путин рассчитывал взять Украину за три дня. Ни одно, ни второе не сбылось. Фокус проанализировал, что предшествовало войне, как все начиналось и что происходит на фронте сейчас.