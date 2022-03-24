Окупанти РФ Усю ніч обстрілювали Чернігівську область — Чаус (відео)

У ніч із 23 на 24 березня російський ворог робив артобстріли й авіаобстріли по Чернігівській області.

ЗС РФ продовжують обстрілювати Чернігів і область. Про це в ранковому зведенні 24 березня повідомив голова Чернігівської ОВ В'ячеслав Чаус.

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Як розповів чиновник, загалом ситуація в Чернігівській області контрольована там, де це можливо. Щодо дільниць, до яких немає доступу, інформації немає. Область зіткнулася з новими артилерійськими й4авіаційними обстрілами, але Чернігів незламний.

"По Чернігову моск***ська мразота била всю ніч: артобстріли, авіаобстріли. Чернігову знову дісталося, прилітало, але Чернігів незламний", — сказав Чаус.

В'ячеслав Чаус подякував усім українцям за те, що кожен займається своєю справою та забезпечує життєдіяльність країни. Голова Чернігівської ОВА закликав працювати всіх, хто може це робити в сучасних реаліях:

"Окремі слова підтримки скажу сьогодні ще тим, хто перебуває в укриттях. Знаю, що вам важко. Ми повинні це пережити й потерпіти. Це – війна. Хто може працювати – працює. Хто ні – будь ласка, перебувайте в об'єктах укриття та не наражайте себе на небезпеку".

За інформацією генштабу ЗСУ, окупанти РФ не досягли успіху на жодному з напрямків. За останню добу противник втратив 7 літаків, 1 БПЛА, 1 вертоліт і 2 крилаті ракети.

В Україні рівно місяць із дня нападу РФ. До початку війни американські дослідники вважали, що Київ впаде за кілька годин, а Путін сподівався взяти Україну за три дні. Ні перше, ні друге не справдилося. Фокус проаналізував, що передувало війні, як усе починалося та що відбувається на фронті зараз.