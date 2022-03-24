На жодному з напрямків ЗС РФ не досягли успіху — Генштаб (відео)

За останню добу противник втратив 7 літаків, 1 БПЛА, 1 вертоліт і 2 крилаті ракети.

Місяць тому розпочалося повномасштабне вторгнення РФ на територію України. Українські війська продовжують вести оборону на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямах. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 24 березня.

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За інформацією від Генштабу, на жодному з напрямків російський ворог не зміг досягти успіху. Українські захисники стримують супротивника.

Російська авіація продовжує завдавати ударів. Так, за останню добу зафіксовано 250 вильотів літаків, що на 60 разів більше, ніж 22 березня. Основні цілі окупанта — об'єкти цивільної та військової інфраструктури у Київській, Чернігівській і Харківській областях.

Повітряні сили України відбивають ракетно-авіаційні удари. Минулої доби вдалося уразити 11 повітряних цілей російських військ: 7 літаків, 1 БПЛА, 1 вертоліт і 2 крилаті ракети. Точна кількість уточнюється.

На тимчасово окупованих територіях ворог РФ тероризує місцеве населення через мирні протести, працює Росгвардія.

За даними на ранок 24 березня, противник продовжує втрачати живу силу та техніку в усіх напрямках. Спостерігається тотальний опір українського народу.

У центрі при РНБО стверджують, що Росія готує хімічні атаки на території України. Що робити в разі таких атак — читайте у матеріалі Фокусу.

Нагадаємо, за даними "Голосу Америки", загальні втрати російської армії в процесі війни з Україною можуть становити приблизно 40 тисяч людей. Дані НАТО були засновані на розвідувальній інформації України та власній статистиці Північноатлантичного Альянсу.