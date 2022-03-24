РФ готує хімічні атаки в Україні, — ЦПД

У центрі при РНБО стверджують, що російські канали щодня "обробляють" населення, розповідаючи йому про можливе застосування "націоналістами" хімічної зброї проти мирного населення.

Центр протидії інформації при Раді національної безпеки й оборони (ЦПД при РНБО) попередив громадян, що Росія готує хімічні атаки на території України. Про це відомство повідомило у вівторок, 23 березня.

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За даними Центру, російські канали щодня повідомляють глядачам про лабораторії, які нібито створюють хімічну зброю на українській території — так, як стверджують фахівці, противник готується звинуватити у застосуванні такого виду озброєння проти мирного населення якихось "націоналістів".

"Наголошуємо: в Україні немає таких лабораторій", — заявили в ЦПД.

Також у Центрі вказали, що в разі хімічної атаки необхідно:

Щільно закрити вікна та двері, вентиляційні отвори, димарі. Заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем. Вмикнути ТБ або радіо для отримання вказівок. Попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію.

У разі евакуації населення під час хімічної атаки необхідно:

Взяти із собою аптечку. Одягнутися так, щоб залишилося якнайменше відкритих ділянок шкіри. Використовувати протигази або ватно-марлеві пов'язки, змочені водою або краще – 2-5% розчином питної соди (у разі ураження хлором), оцтової чи лимонної кислоти (при ураженні аміаком). Залишити приміщення сходами. Не торкатися будь-яких предметів на вулиці.

[ + – ] Допис ЦПД

Нагадаємо, у середу, 22 березня, президент США Джо Байден повідомив, що РФ має намір використати на території України біологічну або хімічну зброю. При цьому глава американської держави заявив, що президент Росії Володимир Путін знає про серйозні наслідки за такі дії — відповідь у такому разі буде з боку учасників НАТО.

Тим часом, за даними всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), війну РФ проти України підтримують 74% громадян Росії.