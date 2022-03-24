РФ готовит химические атаки в Украине, — ЦПД

В центре при СНБО утверждают, что российские каналы ежедневно "обрабатывают" население, рассказывая ему о возможном применении "националистами" химического оружия против мирного населения.

Центр противодействия информации при Совете национальной безопасности и обороны (ЦПД при СНБО) предупредил граждан о том, что Россия готовит химические атаки на территории Украины. Об этом ведомство сообщило во вторник, 23 марта.

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По данным Центра, российские каналы ежедневно сообщают зрителям о лабораториях, якобы создающих химическое оружие на украинской территории — таким образом, как утверждают специалисты, противник готовится обвинить в применении такого вида вооружения против мирного населения неких "националистов".

"Подчеркиваем: в Украине нет таких лабораторий", — заявили в ЦПД.

Также в Центре указали, что в случае химической атаки необходимо:

Плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы; Заклеить щели в окнах бумагой или скотчем; Включить ТВ или радио для получения инструкций; Предупредить близких об опасности и возможной эвакуации.

В случае эвакуации населения во время химической атаки необходимо:

Взять с собой аптечку; Одеться так, чтобы осталось как можно меньше открытых участков кожи; Использовать противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше — 2-5% раствором питьевой соды (в случае поражения хлором), уксусной или лимонной кислотой (при поражении аммиаком). Покинуть помещение по лестнице; Не прикасаться к каким-либо предметам на улице.

[ + – ] Пост ЦПД

Напомним, в среду, 22 марта, президент США Джо Байден сообщил, что РФ намерена использовать на территории Украины биологическое или химическое оружие. При этом глава американского государства заявил, что президент России Владимир Путин знает о серьезных последствиях за такие действия — ответ в таком случае последует со стороны участников НАТО.

Тем временем, по данным всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), войну РФ против Украины поддерживают 74% граждан России.